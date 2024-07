Se ha convertido en el himno oficial de la Selección Española de Fútbol en esta Eurocopa. A ritmo de La potra salvaje los futbolistas bailan y festejan cada uno de sus triunfos. En el vestuario, en el gimnasio, en el autobús o en el hotel la canción de Isabel Aaiún es la más escuchada. Sin duda, también lleva camino, si no ha llegado ya a la meta, de convertirse en el tema de este verano. Un estío que sin duda marcará un antes y un después en La Gallega, donde la joven artista segoviana, todavía asumiendo el boom que está viviendo, actuará dentro de sus fiestas el 22 de agosto tras dar el pregón. Y no, no es un bulo, como muchos piensan. «Hay gente que me pregunta que si es verdad que vaya a venir porque no se lo creen», comenta su alcalde, Francisco Peñas, consciente del bombazo.

Aunque a estas alturas ya la tararea medio país y su pegadiza melodía no abandona a aquel que la escucha, en La Gallega La potra salvaje lleva tiempo sonando en las fiestas y eventos entre sus vecinos. En este caso su descubridora fue Mónica Llorente, una joven de la localidad a la que le gustaba la artista y la canción desde hace meses. «Cuando nos juntábamos siempre la ponía, hasta que un día decidió contactar con su representante para conocer sus condiciones», cuenta el alcalde.

Eso fue el 1 de mayo. «Poco después nos pasó un presupuesto por dar el pregón y un concierto. Nos cuadró su propuesta y la contratamos», dice Francisco Peñas.

