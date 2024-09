Qué puede haber más genuino de la Ribera del Duero que una carrera de barricas por las calles del centro de Aranda. Y ya si se celebra en plenas fiestas patronales en honor de la Virgen de las Viñas, miel sobre hojuelas. Que se lo digan a los peñistas que ayer participaron en la quinta edición de esta singular competición, que como ya es habitual congregó a multitud de arandinos y ribereños para disfrutar del espectáculo por las calles Ronda, San Pelayo y Ricaposada, en el entorno de la plaza de La Constitución, donde las barricas comenzaron a rodar a eso de las ocho de la tarde y no pararon hasta una hora después, con el triunfo para La Amistad y un premio más que generoso: 225 litros de vino ni más ni menos. La plata terminó en manos de La Capea y El Chilindrón se alzó con el bronce.

Podios al margen, lo cierto es que ganó el disfrute y el deseo de mantener las tradiciones en torno al mundo del vino. De hecho, una de las novedades que ayer se incorporó a la carrera de barricas, promovida por Dominio de Cair, 'obligó' a los participantes a beber un porrón y hasta que no lo apurasen no podían dar el relevo a sus compañeros. La prueba comenzó con una vuelta clasificatoria, al estilo de la Fórmula Uno, para decidir la parrilla de salida. Ahora bien, este factor no resultó determinante, ya que La Capea se hizo con la pole position, pero la victoria final fue para La Amistad.

Sea como fuere, el público disfrutó de lo lindo con la manera de rodar las barricas en los relevos (...).

(Reportaje completo, en la edición impresa de Diario de Burgos de este viernes o aquí)