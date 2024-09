Jon Axel Gudmundsson, base del Silbö San Pablo, se ha mostrado entusiasmado por iniciar este domingo la nueva temporada con un equipo en el que aspira a todo y que para él supone un gran salto en su carrera: "Está siendo increíble. Tengo unos compañeros muy buenos. Es diferente porque nunca he jugado con tantos jugadores tan experimentados, desde el primero hasta el número 12, todos tienen experiencia y saben de baloncesto al más alto nivel. Si lo juntas con la manera de ver el baloncesto que tiene Bruno (Savignani) es increíble. Esta experiencia promete", ha asegurado el jugador islandés en su presentación oficial, celebrada en la sede del Grupo García Camarero.

Ha reconocido que varios exjugadores azulones le recomendaron dar este paso en su carrera mientras Albano Martínez, director deportivo del club, ha añadido que ya estuvo a punto de llegar al San Pablo cuando éste militaba en la élite nacional: "Aegir Steinarsson, que es uno de mis mejores amigos, siempre me hablaba de Burgos. También Dejan Kravic, con el que juguén en Pésaro. He conocido a muchos jugadores que me han hablado del proyecto así que cuando tuve la oportunidad de venir me parecía una locura no venir", ha expresa Gudmundsson, que debutará en Primera FEB con el San Pablo este domingo a las 20:00 horas ante el Grupo Alega Cantabria.