El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos asume que los planes para regenerar los árboles eliminados en la última campaña de tala y poda realizada en el paseo de LaQuinta están condicionados y sin fecha establecida hasta que no se resuelva de manera definitiva la ubicación de la jira del Curpillos.

Esta actuación no inquieta al equipo de Gobierno municipal, puesto que las líneas maestras de la futura actuación ya están definidas y solo se trata de una cuestión de tiempos. El planteamiento inicial fijaba inicialmente el horizonte en el próximo año, aunque en este momento aún quedan por resolver las incógnitas que rodean a la celebración de la festividad.

El proyecto permanece en el aire mientras se prolonguen los trabajos iniciados el pasado mes de mayo en El Parral. Aunque Patrimonio Nacional dejará en manos del Ayuntamiento el regreso de la jira a su tradicional emplazamiento, será muy difícil que el parque abra sus puertas a tiempo para el próximo Curpillos.

Esta circunstancia ya condiciona la regeneración de los árboles eliminados por seguridad en el paseo de La Quinta y el responsable del área municipal de Medio Ambiente aguarda al curso de los acontecimientos. «Este año vamos a esperar y en función de lo que pase con El Parral igual habrá que esperar al siguiente (2026)», resuelve Carlos Niño, quien tiene claros los factores a tener en cuenta en esta ecuación.

«En función de lo que pase con El Parral igual habría que esperar un poco más. Lo que está claro es que no voy a reforestar ahora para que lo estropeen», aclara el edil, quien no descarta realizar algunos trabajos previos. «Si se puede avanzar algo, lo haremos.Si no fuera posible lo dejaríamos para el siguiente año», zanja.

