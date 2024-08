Un autobús, el mejor sitio para experimentar

Generalmente los experimentos científicos se llevan a cabo en un laboratorio o, por lo menos, en un entorno que no esté en constante movimiento. Sin embargo, el profesor de la Universidad de Burgos Alfredo Bol se ha decantado por experimentar dentro de un autobús urbano en movimiento para crear un vídeo educativo explicando la teoría del científico Galileo Galilei. El profesor se ha enfocado en el trabajo de Galilei porque sus hipótesis sirvieron de influencia y referencia 75 años después para la Ley de la Inercia de Newton. Y, según Bol, «fue pionero en difundir la idea de alcanzar el conocimiento mediante la observación empírica, no únicamente leyendo a los sabios de la antigüedad». Bol se respalda en un texto del científico, donde proponía realizar varios experimentos dentro de un barco que estuviese tanto amarrado en un puerto, como en altamar, para defender la teoría de que la Tierra gira en torno al Sol. «Como en Burgos no hay ni barcos, ni mar, nos inclinamos por un autobús urbano», aclara el profesor de la Universidad.

El vídeo, publicado en la cuenta de YouTube de @UBUinvestiga, está planteado para ser material didáctico destinado tanto a los alumnos de secundaria y bachillerato, como de cursos iniciales de grados universitarios. La pintoresca idea consistía en mostrar y detallar dentro del autobús urbano en movimiento varios experimentos, uno de ellos expuesto por Galileo en el texto del que se ha servido Alfredo y otros invención de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos.

Producir un vídeo de este calibre no es tarea fácil. Evidentemente, rodar en un espacio en constante movimiento supone varios retos en cuanto a nivel técnico. «Lo más complicado fue conseguir que no se cayese la instrumentación en las rotondas y las frenadas, para eso tuvimos que anclar el equipo y colocar las cámaras en las barras del autobús», recuerda Bol. El rodaje del vídeo duró nueve horas, repartidas en dos días, y se tardaron varios meses en obtener la pieza final. El vídeo cuenta hoy con más de dos mil visualizaciones.

premio. Alfredo Bol presentó este proyecto en el XXXIII Encuentro Ibérico de Enseñanza y Divulgación de la Física de la XXXIXBienal de la Real Sociedad Española de Física. El congreso tuvo lugar en San Sebastián del 15 al 19 de julio. «A los compañeros del público les llamó mucho la atención el uso de un autobús cedido de manera gratuita por el Ayuntamiento de Burgos y sin presentar restricciones o responsabilidades de seguridad. Es un tipo de proyecto que no se suele hacer por la dificultad que tiene». Una semana después de impartir su ponencia en el congreso le llegó una notificación de este a su correo electrónico. El jurado del Encuentro Ibérico, tras haber valorado las 22 conferencias expuestas durante todo el congreso, le otorgaba el premio en la categoría de divulgación. «Mi reacción fue de absoluta perplejidad, porque no me esperaba este reconocimiento. Según leí el correo, llamé a la Real Sociedad para corroborarlo».