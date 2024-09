El portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Daniel de la Rosa, ha tildado de "humo" el Plan del Talento que ha presentado en Burgos el equipo de Gobierno del PP y Vox, ya que es "un batiburrillo de iniciativas que nada tienen que ver con empleo, investigación o formación".

El líder de la oposición lamenta que en este "totum revolutum "de documento se han "olvidado" del Plan de Recuperación del Talento que ya se comenzó a debatir el pasado mandato y que no solo buscaba retener a los que están aquí sino recuperar a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que se habían ido a estudiar fuera y no han regresado.

Sin embargo, el PP y Vox, según ha criticado, "han traído un documento en el que durante varias páginas hablan de formación, de espacios de coworking sin definir, de un número determinado de viviendas, pero no dicen nada en concreto".

De la Rosa ha añadido que "es curioso que este Plan no haga mención a la sección de empleo que crearon los socialistas el pasado mandato, que incluso contaba con la convocatoria de tres plazas, y que se han cargado".

El portavoz socialista ha avanzado que el PSOE está trabajando en un documento estratégico en materia urbanística que de manera integral va a afectar a la movilidad y a la vivienda.

Respecto a la propuesta de que se van a gastar 26 millones de euros en política de vivienda, el edil ha afirmado que "vamos a recordar esta cifra muchas veces a lo largo de esta legislatura".