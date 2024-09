Cuatro mesas redondas vertebran la I Jornada sobre Terrorismo

Cuatro mesas redondas conformarán el programa de las I Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo en Castilla y León, que se celebran el próximo 25 de septiembre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa), bajo el título 'Tratamiento informativo del terrorismo', que cuenta con la colaboración de la Diputación y el Colegio de Periodistas de la Comunidad.

El reconocimiento y atención a las víctimas, el tratamiento informativo o el desarrollo de la ley autonómica configurarán una jornada presentada por la periodista salmantina y también víctima, Lidia Marcos, las cuales será de entrada libre, por lo que el presidente de la AVT en Castilla y León, Sebastián Nogales, hizo un llamamiento a la sociedad para que asistan y participen con el fin de "escuchar y conocer los testimonios" sobre los asuntos abordados.

Sobre el ámbito más legal, detalló que se estructurarán dos mesas redondas donde habrá expertos en Derecho de la UVa y la USAL, así como otras con representantes de la AVT en Extremadura, La Rioja y Madrid, que explicarán cómo se desarrolló dicha ley en sus autonomías.

Además, los testimonios de las víctimas tendrán "especial relevancia" por lo que una de las mesas redondas se dedicará a escuchar a cuatro afectados. Tras la finalización de la jornada, Nogales anunció que la intención es elaborar un manifiesto donde se recojan las conclusiones de la actividad, el cual será presentado, posteriormente, en otra ciudad de la Comunidad.

Los periodistas deben realizar la "labor de visibilizar el problema y no olvidar el dolor pasado, presente y futuro de las víctimas", de ahí la importancia que cobra el tratamiento informativo del terrorismo, aspecto que será abordado por la presencia de tres periodistas, como son Pilar Cernuda, Carlos Zarzalejos y Elsa González, según explicó el decano del Colegio Oficial de Periodistas en la Comunidad, Pedro Lechuga.

Trasladó que se pondrá sobre la mesa la evolución informativa en los "peores años" de la acción de ETA, así como el tratamiento actual, porque el "periodismo es contar lo que sucede, pero también contar lo que otros no quieren". Así, puso en valor la importancia de los medios de comunicación en este asunto, quienes también son punto de mira del terrorismo con el fin de "amedrentar para que la sociedad no sepa las cosas", aunque, a día de hoy, es "necesario seguir informando de ello y no caer en el olvido", aseveró.

Compromiso ético

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, reconoció y valoró la labor que lleva a cabo la AVT, porque es "esencial que nunca se olvide el dolor y la injusticia que el terrorismo ha infligido a España", quien recordó que Castilla y León es la segunda autonomía con más víctimas de ETA, cuya jornada "busca mantener viva la memoria sobre los horrores del terrorismo".

"Las administraciones tenemos un compromiso ético y moral que no debe de ser ignorado, porque el fin no justifica los medios y recurrir a la violencia para alcanzar unos objetivos, por muy legítimos que sean, es absolutamente inaceptable". Así, Íscar aseguró que "nunca se aceptará que un terrorista, especialmente si no muestra su arrepentimiento, sea considerado un hombre de paz".