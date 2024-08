«Hay que promover una cultura de la vejez»

Considerado el 'padre' de la bioética en España y creador del primer máster que sobre esta materia se impartió en el país, Diego Gracia, flamante doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, fue catedrático de Historia de la Medicina en la Complutense, cargo en el que sustituyó a su maestro Pedro Laín Entralgo. Gracia (Madrid, 1941) mantuvo también una relación personal con el filósofo Xavier Zubiri y con el jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador en 1989, y durante unos años presidió la Comisión de Bioética de Castilla y León, órgano creado en 2002. El próximo mes de octubre recibirá el nombramiento en el Paraninfo de la UBU, por lo que se siente «muy agradecido», según ha explicado a este periódico: «Cuanto más años tiene uno y más cosas cree que sabe, más cosas también sabe que no sabe. Esto parece una paradoja, pero es verdad, y además tiene mucha historia. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, nos enseñó que el saber más difícil es el 'saber del no saber'. Tener conciencia no solo de lo que se sabe, sino sobre todo de lo que no se sabe. Algo que no resulta sencillo, y que le hace a uno profundamente humilde».

¿En qué momento se encuentra la bioética en España?

Es una disciplina muy joven, con menos de un siglo, que en las últimas décadas ha cobrado una gran importancia, hasta el punto de haberse convertido hoy en una materia de estudio en todas las facultades de Medicina y de ciencias afines. Las ciencias biológicas han avanzado en un siglo más que en toda la historia anterior, y eso plantea muchos y graves problemas éticos. La bioética intenta contribuir a la gestión racional y prudente de esos problemas.

Se trata de una materia que de forma intuitiva todo el mundo puede entender que se aplica a los profesionales sanitarios de perfil asistencial. ¿Debería estar presente en otros ámbitos de la salud como la gestión o distribución de los recursos?

Por supuesto. De hecho, la bioética no es algo así como la ética de los médicos o cosa parecida. Atañe y compete a toda persona en el momento actual. A todos nos concierne el problema de la vida, del presente y futuro de la vida. Y todos estamos preocupados por ello. Piénsese, por ejemplo, en la preocupación por el medio ambiente, o el cambio climático. La ética trata de los deberes, y cada vez son más importantes los relacionados con el presente y futuro de la vida y con la calidad de vida.

¿Cuáles serían esos deberes en el ámbito del medio ambiente?

Este es un campo nuevo, en el que todavía casi todo están por hacer. Pero, por ejemplo, hoy ya prácticamente nadie cuestiona algo que hace solo dos décadas era impensable, como, por ejemplo, que pueda hablarse de deberes para realidades distintas de los seres humanos, como es el caso de los animales o el medio ambiente. Incluso se les considera sujetos de derechos, cosa que pocos años atrás se veía como absurdo.

En los últimos años asuntos vinculados a esta materia como el aborto o la eutanasia han sido objeto de grandes debates políticos. ¿Cree que han tenido altura?

Las leyes en general, y las penales en particular, no dicen lo que hay que hacer sino exactamente lo contrario, lo que no hay que hacer, lo que está prohibido. Las leyes sobre la interrupción del embarazo y la eutanasia no obligan a nadie sino que solo indican en qué condiciones esas prácticas no son consideradas delitos. De ahí la importancia de no confundir, como es tan frecuente en nuestra sociedad, la ética con el derecho. La ética tiene por objeto educar a las personas de modo que sepan lo que deben hacer, con independencia de lo que marque la ley. Como, por otra parte, las leyes se hacen en los parlamentos, que están compuestos por personas que son hijas de la sociedad en la que viven, si en esa sociedad la formación ética de los ciudadanos es deficiente, como es el caso de la nuestra, el resultado será que las leyes tampoco serán las óptimas, como consecuencia de la deficitaria formación ética de sus parlamentarios. A mi juicio, un problema muy grave de nuestra sociedad es la baja calidad de la enseñanza de la ética en nuestros centros educativos.

Muchas veces se dice que la sociedad actual le da la espalda a la vejez, el dolor y la muerte. ¿Cree que deberían estar más presentes en el debate público?

Vivimos en una sociedad en la que la esperanza media de vida al nacimiento es superior a los ochenta años, y pronto se acercará a los noventa. De ahí que cada vez sea más abundante la población de la llamada tercera edad. De hecho, se ha convertido en una tercera parte de la vida de las personas. Pero nadie nos ha educado para ella. En la primera parte de la vida se nos educa para rendir en el trabajo que desempeñaremos en la segunda parte, pero para la tercera nadie nos ha educado. Se las llama clases pasivas. Es un error. Debe vérselas como clases activas y muy activas, que tienen que desempeñar un papel fundamental en la sociedad. Desde hace años vengo proponiendo la necesidad de promover una 'cultura de la vejez. Los viejos pueden y deben transmitir a las jóvenes generaciones valores como nadie mejor que ellos puede hacerlo.

