«Siempre me ha gustado la jardinería, por eso me he apuntado a esta iniciativa. Me encanta porque cada día aprendo más sobre ello.», explica Nora, una de los ocho 'trabajadores participantes' del Programa Mixto de Formación y Empleo 'Coleverde', que aborda trabajos de jardinería y floristería. Sobre esta materia, Nora y sus compañeros reciben cuatro horas de formación en el vivero municipal. Tras las lecciones, trabajan durante cuatro horas en obras de mantenimiento de centros como el Centro de Artes Escénicas 'La Parrala'. También, se dedican a la producción de plantas en el vivero municipal, dónde suelen cultivar los característicos tagetes que visten la ciudad. Otra de sus labores es la instalación de jardines en colegios, como en el colegio. Claudio Sánchez Albornoz. Además, en la pasada Fiesta de las Flores de Burgos se encargaron de crear la composición floral sobre la artista mexicana Frida Kahlo, expuesta en los estanques del paseo Marceliano Santa María.

En el caso del centro educativo del Plantío, el grupo de trabajadores está ajardinando una zona del patio del recreo muy abandonada. «Antes era un basurero, con maleza y residuos, no era un espacio accesible para los niños» explica su director, Fernando Eroles. En el nuevo jardín piensan incorporar árboles frutales para crear sombras, un huerto y una mesa de picnic para que los pequeños estudiantes puedan almorzar. «Aunque en septiembre falten algunos detalles, estamos muy contentos de poder disfrutar del nuevo área del patio del colegio», agradece el director al Ayuntamiento de Burgos y al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) llevar a cabo la iniciativa.

María José Miguel, coordinadora del proyecto detalla que está destinado principalmente a personas en paro y sin estudios previos que quieran formarse en un nuevo oficio. «No sólo se ofrece trabajo de jardinería, existen de otros ámbitos, como pintura mural, costura y albañilería». El Programa Mixto de Formación y Empleo 'Coleverde' está financiado principalmente por el ECyl y una pequeña parte por el Ayuntamiento. El presupuesto suma 253.142 euros, dado que el programa dura doce meses. Además, está dividido en dos grupos que aprenden y trabajan durante seis meses cada uno. Los trabajadores reciben el salario mínimo interprofesional y once días de vacaciones por sus labores. «Con este programa, se benefician los ciudadanos y los 'trabajadores participantes'» afirma la coordinadora. «Es importante porque se da oportunidades a otro tipo de perfil de empleado».

Los Programas Mixtos de Formación y Empleo comenzaron su actividad en Burgos en 1995, aunque desde 2015 se denominaron bajo el nombre actual. Actualmente, en la ciudad existen nueve programas en marcha. Igualmente, en el resto de la provincia están en funcionamiento un total de catorce programas con variedad de oficios, funciones y localidades. Para optar a ellos, se debe estar inscrito en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y encontrarse en situación de desempleo.