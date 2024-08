Rosalía filtra un fragmento de una nueva canción

Rosalía ha reproducido un fragmento de una nueva canción en un directo realizado en su cuenta de Instagram después de avisar en sus redes sociales que se "vienen cositas". En tono rapeado, se escuchaba a la artista cantar "puta, soy la Rosalía, solo sé servir".

"Por todo lo que soy yo puedo frontear, no por lo que tenga. Siempre me la dan, mi energía es inmaculada. Bajo perfil y tú estás fuera. Yo vivo pa' cantar, no canto pa' vivir. Ni una era será flop (fracaso, en inglés) en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, solo sé servir (anglicismo de 'to serve'). La noche estrellá así será, hasta la madrugá, que así sea", se escucha entonar a la catalana.

Con melodía cercana al trap y al regguetón, Rosalía ha anunciado su nueva era musical y lo hace más de un año después desde el lanzamiento de Tuya, el último sencillo tras su tercer álbum, Motomami.

Pese a su ausencia, Rosalía ha seguido cosechando éxitos y el pasado mes de junio se convertía en la primera artista española en conseguir que una canción en solitario alcanzase los 1.000 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming', Spotify, con su tema Despecha.

"Me acabo de enterar que Despechá tiene ya 1.000 millones de plays y los culpables sois todos vosotros. ¡Gracias por habérosla escuchado y bailado y gozado tantas veces! Ojalá la vida me permita compartir otras muchas canciones más. Por ahora sigo trabajando en el nuevo disco y solo puedo decir que la espera valdrá la pena", celebraba la cantante de 'Malamente'.

El tema fue estrenado durante su gira Motomami World Tour en 2022 y ya entonces aseguraba que "hay muchas formas de estar despechá" y que se trata de una canción hecha desde "la locura" y "sin arrepentimiento".