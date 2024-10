Ser madre puede ser duro, quedarte embarazada no debería serlo

El embarazo es, en muchas ocasiones, un momento idealizado entre las parejas… Las películas o las redes sociales nos enseñan momentos bonitos y épicos revelando el 'positivo'. Pero en muchos casos este camino no es así de directo.

Según datos de la OMS, una de cada seis parejas sufre infertilidad y para poder ser padres necesitan recurrir a una clínica de reproducción asistida. Un momento complejo, por muchas razones: el diagnóstico de infertilidad, el asumir que se ha de recurrir a ayuda médica para tener un bebé, la medicación propia del tratamiento, los momentos de espera e incertidumbre…

En el caso de las mujeres que quieren ser madres sin pareja o las parejas de mujeres, necesitan ayuda de la medicina reproductiva para llevar a cabo el tratamiento, con una donación de semen. La complejidad del tratamiento escogido variará en función de si, además, se encuentra algún tipo de complicación.

- Foto: Toni Marín

Pero, cuándo se logra el positivo, ¿se acaba el miedo, las dudas…? Para nada. Solo es el inicio a una nueva vida como madre. Cuando se logre el embarazo, llegarán nuevas dudas durante nueve meses, nervios al ir a las ecografías, cuidarse para cuidar también al bebé…

¿Y después del parto? Entonces llegarán otros momentos complejos que duran más que nueve meses.

Por ello, cuando se tiene que recurrir a una clínica de reproducción asistida para poder ser madre, mejor confiar en los más expertos en la materia.

Elegir clínica de reproducción asistida: por qué IVI es la mejor opción

IVI fue la primera clínica de reproducción asistida especializada íntegramente a ello y desde entonces su camino solo ha sido ascendente.

Contar con los mejores profesionales del sector significa ofrecer la mayor experiencia en este campo, así como la mayor calidad asistencial, entendiendo un tratamiento de reproducción asistida de forma integral. Además, los profesionales médicos que forman las clínicas tienen años de experiencia y formación especializada en reproducción asistida. Para poder tratar cada caso de forma integral cuentan con unidades especializadas en inmunología, genética o cirugía, todas ellas con una clara orientación a la reproducción. Todo ello, además, complementado con un equipo de apoyo emocional que ayuda a gestionar las emociones durante un tratamiento de reproducción asistida.

Además, IVI en España cuenta con casi 30 clínicas, entre ellas IVI Burgos, con lo que encontrar una en tu ciudad o cerca no te resultará difícil.

Potencial investigador

Uno de los pilares en el que IVI sustenta su liderazgo y que lo diferencian de otras clínicas es su potencial investigador. Así, puede ofrecer las técnicas y tratamientos más avanzados en el campo de la fertilidad. Incluso algunos de los avances más punteros se han descubierto gracias a sus investigaciones, como las técnicas de Reactivación Ovárica, dando respuesta a casos de baja respuesta ovárica o edad materna avanzada. Ante este último se hace casi imprescindible recurrir a la medicina reproductiva, ya que año tras año la edad a la que las mujeres son madres se retrasa cada vez más, situándose ya por encima de los 32 años de media. Pero también otras técnicas pioneras, como la preserva de la fertilidad femenina, por medio de la vitrificación (congelación) de óvulos. Muchos de los hallazgos de IVI son ahora estándares en el sector.

La capacidad investigadora de IVI y sus clínicas ha llevado recientemente a instaurar a nivel nacional el protocolo de transferencia en ciclo natural, para todas las pacientes con capacidad de ovular. Por lo tanto, con este tipo de transferencia ya no se aplicará terapia hormonal sustitutiva, es decir, hormonas para preparar al endometrio para recibir al embrión. Con el objetivo de hacer el tratamiento más seguro para las pacientes.

Tecnología puntera

Los laboratorios de IVI, además de tener a los mejores expertos en las áreas de embriología y andrología, cuentan con tecnología puntera, con los más altos estándares de calidad y de seguridad. En este sentido, en IVI trabajan con el sistema Matcher, un sistema electrónico que protege del riesgo de error en la identificación de pacientes y muestras, y de su trazabilidad durante el tratamiento.

Además, en los últimos años IVI es pionero en el uso de la Inteligencia Artificial para la selección del mejor embrión.

Agentes de cambio social

Todo esto lleva a que IVI consiga las altas de embarazo más altas del sector: hasta un 25% más que la media del sector (según datos públicos de la Sociedad Española de Fertilidad), en cualquier caso y sin importar la edad. Esto significa que en IVI se consigue el embarazo antes, suponiendo, por tanto, un ahorro económico, emocional y de tiempo.

El Doctor Javier Martínez Guisasola, director médico en IVI Burgos aclara que "partiendo de la base de que la reproducción asistida no es un camino sencillo, en IVI hemos trabajado mucho y somos muy conscientes de que cada caso es único y así debe tratarse, entendiendo las particularidades e individualizando los protocolos. Ello, unido a todos los avances de la medicina reproductiva, con las técnicas hoy en día disponibles, la tecnología más puntera y nuestros conocimientos, existe un tratamiento para que cada caso se convierta en un nuevo proyecto de familia".

Ser madre puede ser duro, tener que acudir a una clínica de reproducción asistida para lograrlo también, por ello, si se necesita, mejor confiar en los mejores.

El Doctor Guisasola conoce lo difícil que puede ser el proceso para una madre: "El freno a lo desconocido, a asumir que se necesita ayuda de la medicina reproductiva para ser madre, es normal y habitual. "Eso no me pasa a mí" es algo que escuchamos en consulta. A pesar de ello, y aunque dar el paso de acudir a un especialista en infertilidad puede costar, también vemos cómo al hablar con las pacientes, al normalizar esto que están viviendo, al explicarles este mundo de la reproducción asistida que, si no lo vives, no lo conoces… Las barreras caen, su percepción cambia y ven el tratamiento como un aliado, como un compañero en un viaje que, aunque no es el imaginado, es el que les llevará a cumplir con su proyecto de familia".

Además, este mes y de forma limitada, en IVI Burgos ofrecen su Pack Diagnóstico de forma gratuita, con todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad.

Las altas tasas de éxito alcanzadas por IVI le llevan a poder garantizar que la paciente tendrá a su bebé en brazos o se le devolverá el dinero, cosa que hasta el momento no ha tenido que suceder.