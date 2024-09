Preparados para el adiós

Todos los ciclos en el fútbol se acaban. Da igual la cantidad de trofeos que se levanten, el tiempo no entiende de éxitos ni de leyendas en el deporte. En elLiverpool lo saben y por eso llevan gestionando un paulatino rejuvenecimiento desde hace un tiempo.

Primero le llegó la hora al centro del campo, del que ya se han adueñado Dominik Szoboszlai y Alexis MacAllister, sobre todo. Luego le tocó el turno a la delantera, en la que solo se ha hecho un hueco Luis Díaz en la izquierda, ya que Darwin Núñez está encontrando más problemas.

La mutación de la defensa aún no se ha producido, aunque Ibrahima Konaté apunta a ser central para muchos años en Anfield y Jarrell Quansah es un grandísimo proyecto de futuro. Por último, la portería fue la última demarcación en afrontar, aunque el cambio en este puesto quedó aplazado al menos un año, ya que Giorgi Mamardashvili, fichado por el cuadro 'red' el pasado verano, se quedará esta temporada cedido en el Valencia.

Alexander-Arnold es el más joven de los tres. - Foto: Molly Darlington (Reuters)Llegados a este punto, el cambio de ciclo se podría decir que se encuentra a un 50 por ciento completado. Ahora queda lo más difícil: tomar la decisión de prescindir o no de unos jugadores que ya se han convertido en tres de los futbolistas más importantes de historia de la Premier League.

Mohamed Salah, Virgilvan Dijk y Trent Alexander-Arnold son como parte de los cimientos que mantienen en pie el estadio del Liverpool. Su importancia dentro del campo se queda en nada comparada a su trascendencia fuera de él. Los tres forman parte del conjunto, dirigido entonces por Jürgen Klopp, que lo ganó todo en Inglaterra y en Europa.

De la mano de este tridente, el bloque inglés levantó al fin una Premier League, ganada, además, ante el 'todopoderoso' Manchester City de Pep Guardiola, que lleva más de un lustro arrasando en la competición.

Van Dijk sigue siendo el ‘mariscal’ de la zaga. - Foto: Claudia Greco (Reuters)Las tres leyendas acaban contrato el próximo 1 de julio de 2025, y desde el 1 de enero de 2025 podrían fichar por cualquier equipo si es que antes no han renovado con el Liverpool. Y, de momento, no parece que eso vaya a suceder. Tanto Salah como Van Dijk han deslizado que este será su último año en Anfield, ya que la entidad de momento no ha presentado una propuesta en firme para que continúen en el plantel.

Hay varios factores que inclinan la balanza hacia un doloroso, pero sensato, momento del adiós de dos jugadores transgeneracionales con la casaca 'red'. Son dos de los futbolistas que más cobran de la plantilla (unas 350.000 libras semanales el africano y unas 220.00 el neerlandés) y ya superan la treintena, con 32 años el extremo y 33 el defensor central.

Sin embargo, en contra de lo que sus respectivos documentos de identidad indican, su rendimiento está lejos de decaer, al menos de momento. Lo mostrado sobre el verde en lo que va de 24/25, comenzando un proyecto nuevo en el banquillo de la mano de Arne Slot, deja a las claras que ambos tienen en sus botas dos o tres temporadas más de fútbol al más alto nivel.

El panorama es diferente con Alexander-Arnold. El lateral derecho, pieza clave en el Liverpool tanto de Klopp como del nuevo técnico neerlandés por su gran calidad, la que le hace acreedor de ganar posiciones interiores desde el costado y hacer las veces de 'metrónomo' y llegador, le avalan como uno de los jugadores más preciados del planeta. Muchos clubes miran a Anfield prestando atención a una posible renovación que es la más probable de las tres, ya que aún tiene 26 años y cobra unas 180.000 libras semanales.

De quedarse finalmente, el '66' sería el santo y seña y la referencia de la nueva generación de jugadores 'red' que tratarán de mantener la herencia que dejó Klopp tras su etapa, devolviendo a la élite a uno de los clubes más laureados del mundo.