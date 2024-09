El título desarrollado por Odaclick Game Studio y publicado por GameMill Entertainment para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC es un clásico beat 'em up en 2D basado en la franquicia cinematográfica de los 80, con un encantador aspecto pixel art y cooperativo para cuatro jugadores. El jugador se enfrenta a los desafíos de Cobra Kai y otros enemigos. Cuenta 12 niveles inspirados en las películas, incluyendo Topanga Beach, West Valley High, Cobra Kai Dojo, el Torneo All Valley y muchos más. Algunas de las características de Kid: Street Rumble es su acción retro y el karate cooperativo.