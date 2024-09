El PP pide elecciones por la "inestabilidad" del Gobierno

El PP ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones porque su Gobierno es un "foco de inestabilidad" por sus "escándalos judiciales" o la falta de mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que van a traer las cuentas públicas al Congreso y ha recalcado a los 'populares' que tiene CCAA sin estabilidad tras el "plante" de Vox. Es más, ha recordado que Madrid o Castilla y León aprobaron un solo Presupuesto en cuatro años.

"¿Me puede usted decir con qué grupo político se entiende el Partido Popular? ¿Cuál es la estabilidad que tiene el PP en los gobiernos que presiden en las comunidades autónomas? Si a ustedes les plantó la ultraderecha", ha espetado Montero a la bancada del PP en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Este cruce parlamentario se ha producido un día después de que el Gobierno haya decidido retirar la tramitación en el Congreso del techo de gasto, que se iba a votar este jueves, por falta de apoyos con el objetivo de dar más tiempo a la negociación ante el voto en contra avanzado por Junts.

De hecho, a su llegada al Pleno del Congreso, y al ser preguntado si hay posibilidad de que el PP dé su apoyo si hay una nueva senda de déficit con más dinero para las CCAA, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a asegurar que lo que "está viviendo España" empieza a "parecerse a una gran broma".

Gamarra: "Dar la espantada"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho a la ministra de Hacienda que hay "una cosa peor que perder votaciones" y es "retirar iniciativas para disimular la derrota", algo que supone "dar la espantada".

Gamarra ha afirmado que es "insostenible" que el Gobierno siga así mientras al Gobierno le "estallan escándalos semana tras semana" y sufre derrotas parlamentarias continuas. "¿No ven la cara que se les queda cada vez que son vapuleados en esta casa?", ha exclamado.

Además, ha preguntado al Gobierno si le "parece normal que el señor Cerdán --responsable de Organización del PSOE-- se vaya con su mochila a Suiza a comprar votos con el dinero y la igualdad de todos los españoles para sacar una votación".

Por eso, Gamarra ha afeado a Pedro Sánchez que se dedique a "resistir" cuando es un Gobierno "paralizado, rodeado por los escándalos" y "sin rumbo ni futuro". A su entender, al PSOE "no le salen las cuentas". "Dijeron que eran más, ¿cuántos más?", ha preguntado a Montero, incidiendo en que la "mayoría progresista no aparece por ninguna parte".

A renglón seguido, Gamarra ha defendido "la alternativa" del Partido Popular, una formación que propone políticas de apoyo a las familias con medidas de conciliación, como la gratuidad de la educación infantil o la bajada de impuestos.

Montero ve al PP "incapacitado" para gobernar

En su turno, Montero ha presumido de la gestión del Gobierno para mejorar la vida de la "mayoría social de este país", "impulsar el crecimiento económico" o "blindar los servicios públicos" que, según ha dicho, el PP "privatiza".

Montero ha recordado al PP que esta Cámara ha aprobado "la totalidad de leyes que ha traído este Ejecutivo, 17 leyes", y ha resaltado que "quien está incapacitado para gobernar es el PP", que hace una oposición "perjudicando los intereses de España", al "ponerse en contra del impuesto a las energéticas o la banca" o "votando en contra" de la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria por "puro interés partidista".

También ha dicho al partido de Feijóo que, "ante la desesperación de no tener proyecto de país", no se puede "utilizar los bulos" y "las mentiras" "aprovechando las denuncias de organizaciones ultraderechistas para seguir planteando infundios sobre el entorno del presidente", algo que ha tildado de "sencillamente mezquino".

Es más, Montero ha afeado al PP que con su actuación haya "obligado a que Edmundo González tenga que emitir un comunicado por las mentiras". "Un partido que no sabe hacer oposición, está incapacitado para gobernar", ha aseverado.

Sémper: "No tiene mayoría social ni mayoría paralamentaria"

Poco después, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha recordado lo que decía en su día Pedro Sánchez cuando un Gobierno no aprobaba los Presupuestos y ha pedido convocar ya elecciones generales porque "no tiene mayoría social y ahora no tiene mayoría parlamentaria". A su entender, el Ejecutivo es "foco de inestabilidad" y "vive obsesionado por resistir".

"¿Van a dar ustedes la palabra a los españoles? ¿Puede un Gobierno gobernar sin Presupuestos y sin mayoría parlamentaria suficiente?", ha interpelado a Montero, para insistir en que pierden votaciones cada semana y "han perdido toda credibilidad".

Sémper ha dicho que el Gobierno de Sánchez "ni sabe ni quiere gobernar". "Ustedes solo quieren estar en el poder. Y cuando un gobierno vive solo, obsesionado por resistir y por mantenerse en el poder, quienes sufren son los ciudadanos y es lo que está sucediendo", ha exclamado.

Montero dice que Mañueco y Ayuso solo aprobaron un presupuesto

Entonces, Montero ha pedido a Sémper que pregunte a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por qué "durante cuatro años aprobó un Presupuesto", algo que, según ha proseguido, ocurrió también en Castilla y León con el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

Montero ha dicho al PP que "para poder mantener al señor Feijóo, tienen que estar todo el día intentando trasladar al interior de su partido que las elecciones se pueden convocar a la vuelta de la esquina". "Y ése es el problema del Partido Popular, que tiene que amarrar a su líder a costa de intentar trasladar permanentemente que ya toca y van a lograr conseguir mejores resultados", ha enfatizado.

Dicho esto, la ministra ha preguntado al PP qué estabilidad tiene el PP en los gobiernos autonómicos cuando en muchas de sus CCAA les "plantó la ultraderecha", "probablemente" porque "no saben llegar a acuerdos".

"El Partido Popular está solo, no tiene capacidad de gobernar porque no hay ningún grupo que se pueda aliar con ustedes", ha proclamado, para garantizar que el Gobierno va a seguir trabajando y traerá unos PGE al Congreso.

Montero ha recordado a Sémper el comunicado que él mismo emitió cuando en enero de 2020 "cuando abandonó el PP" en el que dijo que dejó la política asegurando que "convendría prestigiar la política" y que "vuelva e respeto", rechazando la "política de trincheras"

Sémper la ha contestado que es "feo mentir" y le ha espetado: "Ustedes no son un Gobierno, ustedes efectivamente son una trinchera. España, desgraciadamente no tiene un gobierno. Tiene un gobierno atrincherado", ha finalizado.