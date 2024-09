Después de barajar diferentes fechas, el Mercado Norte provisional abrirá sus puertas en la segunda quincena de octubre. Al menos esa es la decisión final que ha adoptado la Concejalía de Comercio y que trasladó ayer a las dos asociaciones de concesionarios en una reunión. El cronograma final se remitirá por carta a los comerciantes en los próximos días para que tengan todo preparado para el traslado. El viernes 11 de octubre a las 15 horas cesará la actividad comercial y las viejas instalaciones cerrarán tras 57 años acercando el producto a los burgaleses.

El concejal del área, Raúl Martínez, avanzó a los representantes que urgirán a los más rezagados a que agilicen las obras. El objetivo es abrir con todos los puestos abiertos, pero si tres o cuatro no han culminado la obra no se les esperará y se les obligará a que concluyan la adaptación de los puestos por la tarde, fuera del horario comercial. «Lo ideal es abrir con todos los puestos. No es lógico que se inaugure con seis o siete puestos sin abrir. Hay un principio de acuerdo con una fecha y la tendrá que anunciar el equipo de Gobierno y veremos quién llega». Es cierto que las obras van a dos velocidades», indicó Rodrigo Lope Alonso, vicepresidente de la Asociación de la Asociación de Comerciantes del Mercado Norte.

Por su parte, el Ayuntamiento también tiene tarea por hacer. Deberá mejorar la rampa de carga y descarga, dado que no cuenta con una buena inclinación para facilitar estas labores. «Sin esa mejora en la rampa, los tiempos de carga y descarga se van a demorar mucho. El concejal nos ha asegurado que se hará lo antes posible, pero ya se verá», apuntó David Herrero, presidente de la Asociación de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales de Burgos.

En la reunión de ayer no se trasladó a las asociaciones la solución que se ha adoptado para ampliar la zona de carga y descarga, dado que el lateral frente al edificio de Ibercaja no es suficiente para acoger a todos los vehículos, sobre todo a primera hora de la mañana. Tampoco se ha concretado la solución a los residuos ni tampoco si instalará aire acondicionado debido a que hace mucho calor en el interior en verano. El Ayuntamiento sí se ha comprometido a realizar una campaña de promoción del nuevo mercado y a colocar carteles en el viejo para anunciar el traslado.