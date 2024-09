La EHE desangra a los ganaderos

La enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) sigue siendo un quebradero de cabeza para los ganaderos. A pesar de que la vacuna está ya disponible y las explotaciones siguen padeciendo el azote de esta patología transmitida por un mosquito del género Culicoides. Un buen ejemplo de ello es Cantabria, que en los primeros 16 días del mes de septiembre ha contabilizado 850 animales infectados, de los cuales 119 han muerto. En zonas de la meseta y de montaña en las que ya está habiendo noches frías es de esperar que la actividad del insecto vaya a menos, pero lo cierto que para finales de mes se esperan buenas temperaturas que pueden volver a facilitar la eclosión de las larvas.

Mientras tanto, organizaciones agrarias están pidiendo a las Administraciones que actúen antes de que la cosa vaya a más. La inoperancia del Ministerio de Agricultura durante el año pasado fue manifiesta y las comunidades llegaron, en general, tarde y mal. Este año desde el Gobierno central se ha promovido el lanzamiento de la vacuna, que llegó en el mes de julio, y algunas autonomías están moviéndose aceptablemente para intentar aliviar a los ganaderos (Cantabria asumirá el coste de las vacunas y Castilla y León ha incrementado el montante de las ayudas a los ganaderos, por ejemplo).

En cualquier caso, según Unión de Uniones, el ganado de las zonas que sufrieron más la enfermedad el año pasado parece estar ampliamente inmunizado, pero respecto a las comarcas donde los focos se notificaron al final del periodo de actividad vectorial, principalmente en el norte peninsular, la organización muestra su preocupación por los impactos de la enfermedad este año.

Unión de Uniones reclama a las Administraciones un mayor compromiso y exige, por un lado, la puesta en marcha de programas para informar al sector ganadero acerca de la vacuna y, por otro, la subvención de su coste para permitir la inmunización de los animales que aún no han pasado la enfermedad con el fin de evitar que el avance de la enfermedad provoque más y más muertes en el ganado e impacto negativo en otros animales enfermos. «Los ganaderos no podemos seguir así. No es sólo ya la EHE, también tenemos la lengua azul y los efectos negativos que están provocando algunas de sus vacunas, debilitando al ganado y sirviéndolo en bandeja al dichoso mosquito», lamentan.

Por su parte, UPA ha reclamado este mismo lunes que la publicación del Real Decreto que debe apoyar a los ganaderos en la lucha contra la enfermedad sea una realidad «más pronto que tarde» y ha instado al Gobierno a agilizar los trabajos de concreción y publicación de esta norma, ya que consideran que está «causando estragos» en el vacuno y podría conllevar una reducción de la producción de leche y carne en España.

Esa última apreciación es ya una realidad para ASAJA en Castilla y León, que considera que la escasez de cabezas de ganado bovino para matadero está tirando al alza de los precios, «una oferta mermada por diversos factores que han reducido las explotaciones en los últimos meses como consecuencia de la EHE y la carestía de la alimentación el pasado año por la sequía, unidas a la necesidad del ganadero de reservar ahora hembras de reposición para recuperar dimensión».

Por ese motivo, añade ASAJA, las tablillas de la Lonja de Salamanca han aumentado los precios de las transacciones para todas las categorías y calidades este pasado lunes; en concreto, cinco céntimos de euro por kilogramo de canal en un mercado donde los compradores se ven en la tesitura de pagar estos precios máximos históricos para intentar atender la demanda de los consumidores. Al menos puede considerarse una buena noticia para los ganaderos cuyas explotaciones les permiten llevar cabezas al matadero.

El Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal) también se ha pronunciado al respecto para reclamar a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establezca un plan biosanitario y un plan de vacunación gratuito para la lucha contra la EHE. Sivele también ha querido aprovechar para recordar a los ganaderos afectados que deben seguir una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra la supervisión diaria de los animales -especialmente en los sistemas de producción extensivos-, la atención temprana a los miembros afectados que asegure su estancia en lugares sombreados y confortables, así como la disponibilidad diaria de agua y alimentación para evitar que pierdan su condición corporal.

En este contexto, el sindicato ha recordado que desde el pasado mes de julio se dispone de la primera vacuna autorizada temporalmente por el procedimiento de emergencia frente al serotipo 8 del virus. Y ha añadido que se trata de una vacuna inactivada, que cumple con las condiciones de seguridad y eficacia exigidas, de la que ya se han producido en una fase inicial dos millones de dosis y cuya aplicación es voluntaria por parte del ganadero. Esta vacuna puede suponer una herramienta para evitar las pérdidas directas y facilitará el movimiento de animales susceptibles, ya que se espera que en el último trimestre de este año se modifique la legislación facilitando el movimiento de los animales que hayan sido vacunados.

El Gobierno.

La respuesta del Ejecutivo a la petición de UPA de publicar las ayudas no se ha hecho esperar, en cualquier caso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado este martes que el decreto de las bases de las compensaciones para los ganaderos para paliar los daños que está produciendo la enfermedad hemorrágica epizoótica se aprobará la semana que viene. En concreto, Planas ha hecho este anuncio antes de contestar varias preguntas en el Pleno del Senado y antes de presidir, por videoconferencia, los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.

El titular de Agricultura ha señalado que estas ayudas del Gobierno a los ganaderos vía comunidades autónomas se podrán aplicar para complementar las ayudas de las regiones o bien para financiar las vacunas contra esta enfermedad. «Es un paso adelante importante y además quiero significar el esfuerzo de investigación que ha supuesto que en un brevísimo tiempo hayamos conseguido lograr esa vacuna en España», ha destacado Planas. El ministro también ha avanzado que la próxima semana se procederá al reparto de los 15 millones de euros entre las distintas comunidades autónomas para paliar los gastos que se han visto obligados a afrontar los ganaderos debido a la EHE.