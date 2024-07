Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954) afirma que está «como una moto». Se acaba de sacar el título de patrón de yate, por lo que a sus ocupaciones científicas e intelectuales como investigador y director científico del MEH, que no son pocas, añadirá en breve la navegación. Su modelo es Bruce Springsteen y, aunque concede que al Boss se le notan los años, se conforma con mantener en su campo el mismo ritmo que el de Nueva Jersey sobre un escenario. «Es que hay mucho que hacer y mientras esté bien...», dice. Hace tiempo que Arsuaga aclaró que no iba a emular a sus dos compañeros de excavación en Burgos desde 1983, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, en lo que a dar un paso atrás y ocupar un segundo plano se refiere, así que de los tres codirectores del proyecto Atapuerca desde 1991, él es el único que el próximo verano volverá al yacimiento como investigador principal. Igual que siempre.

Carbonell (Gerona, 1953) y Bermúdez de Castro (Madrid, 1952) se jubilan y explican con tranquilidad que a partir de ahora dedicarán más tiempo a otros temas importantes, de los que destacan dos: Carbonell, la reforma del antiguo Hospital de Peregrinos de Atapuerca para ahondar en la prospección de la especie Sapiens, y Bermúdez de Castro, a sus hijos. Esta entrevista es la última como codirectores de un proyecto al que han dedicado más de 40 años, con sus más y sus menos en lo personal pero con una visión en lo científico que ha hecho de Atapuerca un referente en el mundo. Y al que ellos tres están vinculados de por vida.

Esta campaña ha sido especial por el esperado reencuentro con Homo antecessor, la especie descubierta en Atapuerca en 1994, pero también por su situación personal. ¿Cómo concluye el triunvirato?

Eudald Carbonell: El triunvirato se ha acabado. Y yo me marcho en paz.

José María Bermúdez de Castro: Por mi parte bien, hace tiempo que lo tengo asumido. Las personas que nos van a sustituir conocen cómo trabajamos y han ido asumiendo la responsabilidad. Cuando se hizo el proyecto de investigación en curso, que está subvencionado por el Gobierno de España [dura tres años y terminará en septiembre del 2025] nosotros ya dimos un paso al lado y no somos los investigadores principales, sino los secundarios. Así podemos seguir apoyando. En 1985, Emiliano Aguirre me 'colocó' el marrón de llevar las cuentas y lo hice hasta el año pasado, cuando se lo pedí a María Martinón-Torres [directora del CENIEH], que es una persona que tiene toda mi confianza. Ha sido una transición suave.

Juan Luis Arsuaga: Yo sigo siendo investigador principal y también soy coordinador de proyectos, así que el plan es terminar mi ciclo en septiembre del 2025.

Desde el punto de vista personal, ¿cómo se cierran 40 años en la primera línea de un proyecto como Atapuerca?

J.L.A.: Es que no se cierran. Habrá otros que ocuparán nuestro lugar, pero son catedráticos de Universidad: de la Complutense, de Alcalá de Henares, de la Rovira i Virgili, de Nueva York... Queda la estructura.

Sí, pero el proyecto Atapuerca está muy vinculado en todas sus vertientes a tres personas concretas. ¿Corre el riesgo de sufrir por el personalismo?

J.L.A.: No, a eso es a lo que voy. A lo que nos hemos dedicado es a que haya una estructura y a que funcione igual sin nosotros, no a designar personas para ocupar nuestro lugar. El legado es la estructura. Y, también, que el proyecto Atapuerca deje de estar ligado a tres nombres y pase a ser de un equipo. En las ruedas de prensa se sentarán otras personas en la mesa, pero nada más; en los yacimientos no se notará.

E.C.: Cuando nosotros sucedimos a Emiliano Aguirre [en 1991] había que hacer equipo, construir los doctores... Pero eso ya está hecho y el proyecto, a partir de ahora, funcionará igual. Atapuerca permanecerá muchos años. No se notará nada.

¿Quiénes lo acompañarán [a Arsuaga] en la mesa en las comparecencias de presentación y balance de la próxima campaña, en 2025?

J.L.A.: Supongo que quienes tengan permiso de excavación. Habrá tres personas o más, pero hay que elaborarlo, porque este trabajo se conforma por dos vías. Hay un mes y medio de trabajo de campo que financian la Junta de Castilla y León y la Fundación Atapuerca, fundamentalmente, pero el de investigación en las distintas Universidades a lo largo del año lo paga el Ministerio, ante el que tenemos que presentar un proyecto atractivo, porque nos evalúa. Y cuando no estemos nosotros como investigadores principales quizá evalúen con más atención, pero tú, por ejemplo, en los yacimientos no vas a notar el cambio.

¿Qué queda de aquellos investigadores que empezaron a excavar juntos en 1983?

E.C.: Queda la ilusión y la pasión. Pero el hecho de que los tres hayamos mantenido una relación se ha sobrevalorado. Y en ciencia es básico: lo que nosotros hemos enseñado es la labor de equipo.

J.L.A.: Y queda la estructura, todo.

J.M.B.C: Obviamente, en lo físico no soy el mismo. Pero tengo más experiencia y he aprendido muchísimo de Juan Luis, de Eudald y de todos los compañeros y las compañeras del equipo. La ilusión no es la misma, pero sigo teniendo pasión por esto, voy a seguir escribiendo y voy a seguir todo lo que ocurra aquí. Y hasta septiembre del 2025 sigo vinculado, como investigador secundario.

