Cultura vigilará 101 monumentos para detectar defectos

La Consejería de Cultura licitará "de inmediato" un plan para monitorizar un total de 101 monumentos de Castilla y León de cara a poder actuar "de forma preventiva" si presentan defectos estructurales que necesiten de una intervención inmediata para su conservación.

El anuncio fue realizado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, durante la presentación de las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora del Rivero, en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Una actuación también "preventiva" y acorde a la propuesta de la Junta de "llegar a los sitios antes de que se produzcan las catástrofes", ya que arreglar estas cuesta "mucho más dinero".

En ese sentido, Santonja justificó el plan para monitorizar 101 monumentos "para llegar antes de que se produzca el desastre", como se ha hecho ya en 24 iglesias de la Comunidad y como sucedió con el caso de la parroquia de Nuestra Señora del Rivero, donde fue la consejera de Educación la que advirtió de las grietas existentes en el templo y la Consejería la que actuó porque "cualquier advertencia que nos llega, nos la tomamos muy en serio", sentenció Santonja.

De hecho, el consejero de Cultura confesó que la situación en la iglesia de San Esteban de Gormaz era "muy preocupante", por lo que hablaron con Ayuntamiento, Diócesis y parroquia para incluir la obra de rehabilitación en el convenio que la Junta tiene con las diócesis de la Comunidad y aportar los 50.000 euros que, junto a los 25.000 del Consistorio, los 25.000 de la Diócesis y los 29.000 de la parroquia, permitieron llevar a término la actuación.

"Para nosotros, no es tanto cuestión de dinero sino de asumir la conciencia de que el patrimonio es responsabilidad de todos", postuló, no obstante, Santonja, que felicitó a los arquitectos por una obra "muy bien hecha" porque, aseguró, "no es fácil desmontar un muro de mampostería". Sin embargo, en este caso se ha configurado "un muro sólido" con el que "el peligro ha desaparecido en esta iglesia del siglo XII".

Una obra que se pudo llevar a tiempo, tal y como confesó el consejero, gracias al aviso de su homóloga de la Consejería de Educación, Rocío Lucas, a la que, en su condición de soriana, avisaron desde el Ayuntamiento y la Diócesis sobre la existencia de las grietas en la iglesia de San Esteban de Gormaz.

"Tan pronto como alertaron, se lo planteé al consejero de Cultura, a quien quiero agradecer su rápida actuación en esta intervención, porque las grietas, si no se arreglan de forma rápida, profundizan y el destrozo puede ser mayor", aseguró la consejera de Educación, que calificó el arreglo como "muy acorde a una iglesia como esta, románica", y que "no solo tiene un valor trascendental desde el punto de vista patrimonial e histórico, sino emotivo y emocional para toda la localidad".

Por su parte, el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García Martínez, agradeció la colaboración de "todas las partes" para "sumar fuerzas" y conseguir "un resultado magnífico" en una iglesia que es "emblemática" pero que contaba con "un problema muy grave en el muro" que ha quedado solventado.

La Concatedral, en septiembre

Aprovechando su presencia en la provincia de Soria, donde también realizó la última intervención ante los medios antes de las vacaciones estivales, el consejero de Cultura anunció que las obras de la Concatedral de la capital soriana están "prácticamente acabadas" y que se podrán dar por finalizadas en el mes de septiembre.

También hizo lo propio con la ermita de San Saturio, cuyas obras también finalizarán "antes de lo pensado" por la Consejería, por lo que Gonzalo Santonja confirmó que "estas dos grandes intervenciones estarán terminadas en bien para la festividad de San Saturio", el próximo 2 de octubre.