No habrá una moratoria de seis meses para que el Ayuntamiento resuelva las solicitudes de las licencias de terrazas que están pendientes de contestar por el área de Licencias como reclama el sector de hostelería. Sin embargo, la alcaldesa, Cristina Ayala, sí está dispuesta a revisar y modificar el contenido de la ordenanza en algún aspecto que «jurídicamente no se sostiene» aunque no ofreció más detalles.

De este modo, dejó claro que no se llevará ese compromiso al pleno del día 20 como pidieron los hosteleros en una reunión con miembros del equipo de Gobierno para frenar la huelga programada para el 21. «La norma proviene del mandato anterior y estaba pactada con la hostelería. Nosotros hemos heredado el problema y nosotros lo vamos a solucionar», apuntó.

Ayala reiteró que no se puede instalar una terraza sin la correspondiente autorización al ubicarse en suelo público. «No podemos actuar fuera de la norma, de ahí que estemos abiertos a modificar la ordenanza pero no será en diciembre, dado que tenemos que pactar lo que se adapta o no a la norma», añadió, al tiempo que insistió que se están barajando todas las opciones para «no perjudicar» los intereses de la hostelería. «Es una ordenanza heredada y ahora se ven los problemas. Haremos lo que sea necesario para proponer un cambio cuando llegue. No hay posibilidad de dar una moratoria. Nos sentaremos con los hosteleros y pactaremos los cambios».

El malestar en el sector es palpable debido a que de las 642 solicitudes, solo hay 85 terrazas autorizadas. Otras 297 en teoría han decaído debido a que los hosteleros no han completado toda la documentación a pesar de los requerimientos realizado y habrían incurrido en causa de cese de actividad.

(Más información, en la edición impresa de este sábado de Diario de Burgos)