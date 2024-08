Una avalancha de basura deja 17 muertos en Uganda

Al menos 17 personas han muerto aplastadas por una avalancha de basura en un enorme vertedero de la capital de Uganda, Kampala, según el último balance de las autoridades.

El suceso ha ocurrido en el vertedero de Kiteezi, que ocupa una zona de 14 hectáreas y es prácticamente el único operativo de toda la capital y sus, aproximadamente, dos millones de habitantes. Es tal la montaña de basura que alberga, que cientos de personas han acabado viviendo de la recogida de desperdicios en varias chaboladas anexas.

Precisamente la avalancha del viernes -- por "fallos estructurales", según la Policía -- se llevó por delante una decena de estas viviendas. En torno a un millar de personas se han visto afectadas y las autoridades no descartan que aparezcan más muertos en las próximas horas, según han hecho saber durante su último balance, recogido por el portal de noticias ugandés New Vision.

El presidente del país, Yoweri Museveni, ha montado en cólera con un mensaje en la red social X en el que ha pedido explicaciones inmediatas sobre las operaciones del vertedero. "Lo primero que me viene a la cabeza es quién ha podido permitir que la gente viva tan cerca de una montonera tan peligrosa, donde sólo los olores ya son perjudiciales para la salud", ha denunciado el mandatario.

"Por lo tanto, he solicitado a la inspectora adjunta del Gobierno, Anne Muhairwe, que investigue rápidamente el asunto y me facilite el informe correspondiente, mientras he dado instrucciones al Gobierno para que la evacuación de todas las viviendas en la zona de peligro, además de garantizar la recuperación, si es posible, de las personas que siguen enterradas bajo la basura", ha añadido Museveni.

Por su parte, el alcalde de la capital, Erias Lukwago, ha lamentado que lo ocurrido, "un desastre que se veía venir" dada las enormes dificultades burocráticas para sacar el vertedero de la capital o repartir la basura entre otras instalaciones, indicó a la filial ugandesa de la cadena británica BBC.