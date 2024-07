Nintendo desvela su misterioso nuevo juego

Nintendo ha desvelado el título de su misterioso nuevo videojuego, Emio - El Sonriente: Famicom Detective Club, un thriller en forma de novela visual que invita al jugador a investigar la conexión entre el cadáver de un estudiante y una serie de asesinatos sin resolver hace 18 años.

La semana pasada una pregunta, "¿Quién es Emio?", y un breve vídeo de menos de 20 segundos en el que aparecía una persona con la cabeza tapada con una bolsa de papel y una cara sonriente dibujada en ella, anticipaban el anuncio de un nuevo videojuego desde el perfil oficial de Nintendo en X (antigua Twitter).

Esta semana, la compañía ha desvelado que se trata de Emio - El Sonriente: Famicom Detective Club, la primera historia original en 35 años de la serie Famicom Detective Club, y la continuación de la primera y la segunda entrega de la saga, ambas remasterizadas recientemente para Nintendo Switch: Famicom Detective Club: The Missing Heir and Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind.

Emio - El Sonriente: Famicom Detective Club es una novela visual para mayores de edad, que arranca con el hallazgo del cuerpo sin vida de un estudiante. El cadáver tiene un aspecto espeluznante, con la cabeza cubierta por una bolsa de papel en la que alguien ha dibujado una inquietante sonrisa.

Esta en escena que guarda parecido con ciertas pistas relacionadas con una serie de asesinatos sin resolver hace 18 años... y también con la leyenda urbana de Emio, el Sonriente: un asesino que, al parecer, dice a sus víctimas: "¡Yo te haré sonreír para siempre!".

En esta entrega, el jugador tendrá que analizar pistas y escuchar a los testigos para trazar posibles conexiones entre este nuevo caso y ciertos acontecimientos del pasado, como informa la compañía en una nota de prensa. Llegará a Nintendo Switch el 29 de agosto.