El equipo de Gobierno ya ha dicho por activa y por pasiva que, por el momento, va a continuar con su idea de levantar un aparcamiento en altura en la calle María Amigo, en el barrio de Gamonal. La oposición vecinal que se ha alzado contra la iniciativa no va a impedir que el bipartito promueva el concurso de proyectos que tiene previsto impulsar para construir este párking. De hecho, la alcaldesa, Cristina Ayala, adelanta que el precio por estacionar en dicha infraestructura no será elevado. Habrá hueco para plazas en rotación y para residentes. Y por dejar el coche en las primeras, según asegura, los usuarios «van pagar la misma tarifa que en la zona azul». En el caso de las que salgan en alquiler, Ayala no es tan precisa, solo afirma que saldrán «a precio muy económico», aunque no se atreve a dar cifras concretas.

La regidora municipal solo se avendría a descartar el aparcamiento si se encontrara «con que una gran mayoría de los vecinos lo lo quiere», pero una vez que conozcan todos la información y los pormenores dle proyecto.

Paralelamente, los técnicos municipales comenzarán a estudiar las alegaciones que varios colectivos vecinales y el PSOE han presentado a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá su construcción en parcelas dotacionales. Una vez que se resuelvan, se remitirá la documentación a la Junta para que dé el visto bueno y luego llegará la aprobación definitiva.

