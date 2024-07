De la Rosa pide a Ayala que rompa con Vox

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha pedido a la alcaldesa de la capital, Cristina Ayala (PP), que "ejerza de una vez el liderazgo como alcaldesa que le presupone el cargo" y que gobierne en minoría con los once concejales que le otorgaron las urnas en las pasadas elecciones municipales como ya hizo el socialista o Javier Lacalle -con diez ediles- en los dos anteriores mandatos.

Algo que entendió que "si se puede" ya que recordó él mismo en el mandato anterior "durante el año más complicado que el Ayuntamiento de Burgos ha tenido que afrontar en toda su etapa democrática, gobernó en solitario con once concejales, los mismos que tiene ella". "En plena pandemia, solitos ante un trifachito", apostilló. Además, agregó que en el mandato anterior al suyo, el 'popular' Javier Lacalle también gobernó en minoría cuatro años con diez concejales. "También se puede", apostilló.

En este sentido, De la Rosa aconsejó a la alcaldesa que "rompa" con Vox "antes de que la dejen tirada" como le ha ocurrido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Si bien, en el caso de que esto sucediera y Ayala "reflexione", advirtió de que el PSOE de Burgos será en su labor de oposición "aún si cabe, mucho más exigente de lo que lo fue con el señor Lacalle porque tiene que ser así".

El exalcalde de Burgos manifestó que el PSOE en este mandato municipal "está haciendo oposición, va a seguir en la oposición y va a seguir ejerciendo una oposición dura y exigente" porque "no tenemos alternativa". "Aquí no hay posibilidad de alternancia porque no podemos presentar ningún tipo de moción de censura", dijo, a lo que añadió que al no contar con el apoyo de Vox, el Ayuntamiento de Burgos, como otros ayuntamientos en la Comunidad, "tienen solo una alternativa a la coalición con Vox", que es "un gobierno en minoría del PP mucho más decente".