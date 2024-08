Salva Camps tomó las riendas del Grupo Ureta Tizona el pasado lunes con 15 jugadores disponibles y una gran actitud desde el primer momento. Así lo ha desvelado el entrenador catalán tras su segunda sesión preparatoria: "Acabamos de arranca, pero estoy muy contento con lo que estoy viendo. Hay jugadores con ambición, ganas de crecer y mejorar. Me he encontrado un equipo por encima de nombres. En dos sesiones no podemos tomar muchas valoraciones, pero sí que es cierto que estoy contento por la actitud. Todos vienen con mucha energía después del verano. Tienen ganas de enseñar y de mostrar. Veremos cómo avanzan las semanas".

Respecto al estilo que quiere para su nuevo equipo, deja caer que seguirá la línea que estableció Diego Ocampo, su predecesor en el cargo: "Lo veremos a lo largo de las semanas y de las jornadas. Veremos si somos capaces de hacer lo que queremos hacer. ¿Distinto al año pasado? Haremos lo que nos gusta y nos divierte, veremos si el equipo se lo cree y juega un baloncesto, sobre todo, divertido. A mí me gusta que la gente se lo pase bien. Lógicamente siempre intentando ganar. Esta es una liga en la que creemos que cada vez hay equipos de mayor nivel. Será una competición competitiva y nosotros queremos competir contra todos ellos", añade.

Por el momento, no mira a medio ni largo plazo y se limita a definir como el objetivo "formar un equipo" porque "hay jugadores y entrenador nuevo". Veremos dónde nos pone la categoría después, pero mi reto es hacer un equipo competitivo y para ello es importante mejorar individualmente a los jugadores. Su mejora es la del equipo", remarca acerca de una "buena plantilla y muy compensada".