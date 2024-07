David González, en su presentación como nuevo jugador del Burgos CF, ha asegurado encontrarse en una nube y ha agradecido al club la posibilidad de regresar donde se formó en sus categorías inferiores. «Quiero agradecer a la propiedad, a Michu y a toda la gente del club que ha apostado por mi llegada. No puedo estar más contento de volver. Me siento como en casa y siempre lo he sentido así. Jugar aquí y verme dentro del campo cuando hace unos años lo veía desde la grada es un lujo. Estoy muy contento y como les digo a mis padres: estoy en un sueño, en una nube. Quién me iba a decir a mí con 7 años que iba a acabar jugando aquí. Estoy muy feliz de volver y ver a mi familia y amigos animando al equipo de mi ciudad al que puedo representar. Vengo para ayudar al equipo, dar mi mejor versión y que todos juntos podamos conseguir los objetivos para que la ciudad siga ilusionada con el fútbol. Estos últimos años se está viendo que cada vez más gente se ve reflejada con lo que pasa sobre el campo y el estadio lleno lo demuestra. No había mejor manera de volver que jugar contra el actual campeón de Copa del Rey».

El futbolista burgalés de 22 años se define como «un mediocampista de vocación más ofensiva, que puede tener ese último pase y llegar al área. Pero también puedo ayudar en la creación de juego aportando mi calidad y además, considero que tengo mucho trabajo y puedo abarcar mucho campo. Tengo buen golpeo a balón parado y en todo eso creo que puedo ayudar al equipo. Vengo para ayudar. Voy a jugar donde me ponga el míster y voy a dar mi cien por cien, ya sea de doble pivote, de diez o en banda. Me considero un jugador que puede jugar en varias posiciones y vengo a ayudar al equipo, a lo que me pida el míster los minutos que sean en la posición que sea».

David González también ha hablado de sus primeros minutos como jugador del Burgos frente al Athletic: «En los primeros minutos estaba un poco más nervioso, pero con el paso del tiempo me fui soltando y creo que se me fue viendo mejor minutos. También era un rival muy difícil que nos exigió mucho defensivamente, pero al final acabé muy cómodo y estoy muy contento por cómo jugamos y cómo fue el partido».

Por último ha comentado su salida del Real Madrid para recalar en el club burgalés: «Estar en el Real Madrid es una barbaridad, pero según iba acabando la temporada pasada, tanto mi familia como mis agentes ya considerábamos que teníamos que dar ese paso hacia el fútbol profesional. El Burgos y Michu, desde el primer momento, se han mostrado muy hacia delante para conseguirme y yo estaba encantado. En cuanto hablé con mi agente de dar el paso al fútbol profesional, era mi primera opción volver aquí. Ha sido todo muy fácil. Ha tardado tanto porque el Madrid es un club enorme y tiene que revisar el papeleo muchísima gente, pero ha sido todo muy fácil y estoy superagradecido».