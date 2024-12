La Junta reconoce los trabajos educativos de centros y alumnos

El acto de los Premios de Educación, celebrado hoy en Valladolid, para reconocer la labor de 127 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León, permitió ensalzar los 13 galardones nacionales que lograron centros, alumnos, equipos directivos y docentes el curso 2023-2024. En concreto, se han entregado reconocimientos a cuatro centros por haber sido galardonados por sus clubes de Lectura Escolares, a un centro por alzarse con el Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, a dos por ser los mejores respecto al bienestar emocional en el ámbito educativo, dos colegios han sido galardonados en los XIV Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo 'Vicente Ferrer', otros dos como centros educativos sostenibles, un Premio Nacional eTwinning y un alumno de FP por conseguir el Premio Nacional de Formación Profesional de grado superior.

Los centros que obtuvieron sus premios por sus planes de lectura en el ámbito escolar fueron los leoneses CRA Bustillo del Páramo (La Milla del Páramo), CEIP Villa Romana (Navatejera) e IES Valles del Luna (Santa María del Páramo), además del CEIP Fernando de Rojas de Burgos.

El Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria recayó en el IES María de Molina de Zamora; los de bienestar emocional en el ámbito educativo, al CEIP Fernando de Rojas de Burgos y el IES Jorge Manrique de Palencia. El XIV Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 'Vicente Ferrer' fue a parar el curso pasado al CEIP Melquiades Hidalgo de Cabezón de Pisuerga (Valladolid) y el Centro Integrado de FP Ciudad de Zamora.

Los centros educativos sostenibles fueron los CEIP Virgen de Sacedón de Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y Emilia Menéndez en La Robla (León). El Premio Nacional de Formación Profesional de grado superior fue para Carlos Gómez, alumno del IES Giner de los Ríos en León, en la especialidad de Sanidad.

Por último, el Premio Nacional eTwinning recayó en los profesores Julián Sanz y Javier Ramos, del Centro Concertado San Gregorio-Nuestra Señora de la Compasión en Aguilar de Campoo (Palencia) por el proyecto 'The montagues and the capulets'.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, destacó que los premiados son el "mejor escaparate" de la "excelencia" de la educación de Castilla y León, que se ha convertido en un referente nacional e internacional. "Tenemos una educación de calidad que reafirman los informes internacionales", aseveró. No en vano, recordó los últimos resultados de PISA (primeros en Matemáticas, Ciencias y Lengua y uno de los diez primeros a nivel mundial) y TIMMS (líderes en Matemáticas y segundos en Ciencias) , que, a su juicio, confirman el "muy buen trabajo" realizado desde etapas muy tempranas. Añadió que se trata de un éxito colectivo de toda la comunidad educativa.

También recibieron hoy sus distinciones los galardonados autonómicos a su trabajo, que recayeron en 127 miembros de la comunidad educativa de Castilla y León. Se entregaron los Premios Extraordinarios de ESO a 14 estudiantes, diez Premios Extraordinarios de Bachillerato y 22 Premios Extraordinarios de FP, cuyo objetivo es reconocer de forma oficial el excelente rendimiento académico de los alumnos de la Comunidad. Asimismo, la Consejería de Educación ha concedido a 18 estudiantes los Premios Extraordinarios de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño con las mejores calificaciones académicas y que recibieron las puntuaciones más altas en las pruebas con las que concurrieron a los galardones. Además, se entregaron los Premios a las Mejores Experiencias de Calidad a 50 centros. Lucas consideró, según recogió la Agencia Ical, que los éxitos personales e individuales determinan que Castilla y León tenga un sistema educativo de calidad.

Este año, la intervención a los premios corrió a cargo de Claudia Vivas, arquitecta y galardonada en los Premios Extraordinarios de Bachillerato en el curso 2011-2012, además de Premio Extraordinario Fin de Carrera en Grado en Arquitectura en 2019. Aseguró que estos reconocimientos no pertenecen únicamente a los galardonados, sino que también son un "homenaje" a todos los que les acompañan en el trayecto como profesores, familia y amigos. También ha querido destacar el trabajo constante que hay detrás de cualquier logro y la voluntad de superación personal para alcanzarlo.

Cultura del esfuerzo

No en vano, Vivas se centró en la cultura del esfuerzo y sufrimiento, además de las ganas de aprender y la pasión por conocer cosas nuevas. Fruto de ello, destacó que ahora trabaja como arquitecta en Acciona Cultura y ha colaborado en la puesta en marcha de museo y exposiciones por Emiratos Árabes Unidos para la exposición de Dubai en 2020. En la actualidad, una vez que ha regresado a España, participa en dos proyectos icónicos que realiza Acciona Cultura en Nueva York, el Museo del Hip Hop en el Bronx y el Museo de la Inmigración en Ellis Island.

La joven arquitecta declaró que los alumnos de Castilla y León deben estar muy agradecidos por la buena educación que reciben. "No sabemos aprecia lo que tenemos en casa y, una vez que sales fuera a otros países y trabajas con gente formada en otros lugares, aprecias, de verdad, cómo te prepara la educación pública y cómo nos preparan para salir al extranjero", sentenció, ante la presencia de la consejera.

Como nota curiosa y reivindicativa, el representante del Centro Concertado de Estudios Didácticos Experimentales (Icede) de Aranda de Duero (Burgos), premiado con una de las mejores experiencias de calidad educativa, mostró al público asistente en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid una pancarta para demandar el tren directo entre Burgos y Madrid, con paso por la capital de La Ribera y exigir una Ley Territorial de Transporte en Castilla y León.

El acto fue conducido por Alba Frechilla y María Negro, dos egresadas de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, que actualmente forman la compañía de Valquiria Teatro, acompañadas por el pianista y profesor de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Miguel Ángel Recio; de los estudiantes de esta Escuela en su sede de Valladolid, con la coreografía 'Galanuras'; y con profesores del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, que han interpretado la obra 'Tres piezas breves, de Jacques Ibert'.