No es la única zona de la ciudad en la que las baldosas están levantadas o sueltas y pueden provocar caídas pero en este caso la situación se agrava al formar parte del recorrido urbano del Camino de Santiago y, por lo tanto, ser Patrimonio Mundial. El tramo del número 4 al 8 de la calle Calzadas se encuentra en un estado deplorable. Las losetas se han roto o están levantadas justo en la mitad de la calle y suponen un peligro para las personas que transitan por esta zona, muchas de edad avanzada, o los clientes que acuden a los establecimientos de hostelería y comercios y también los peregrinos. Se ha arreglado en algunas ocasiones pero se vuelve a levantar.

Precisamente, una vecina que ha sufrido hasta dos caídas en esta calle por las que ha sido intervenida quirúrgicamente acudió ayer al pleno del Ayuntamiento para reclamar una intervención urgente que acabe con esta «escombrera», calificativo que utilizó en su intervención. También recordó que hace años era el Ayuntamiento el que se encargaba del mantenimiento.

El concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, ha tomado la palabra para dar la razón a la mujer por el mal estado de la calle y asegurar que ha mantenido reuniones con las comunidades de propietarios para llegar a un acuerdo, dado que se trata de una vía privada de uso público al estar sobre los garajes de los bloques de viviendas aunque por el momento no ha sido posible.

No obstante, anunció que en los próximos meses se encargará un proyecto para llevar a cabo una intervención «integral», dado el mal estado general de toda la calle. «No es de recibo el estado general de la calle, no solo la zona en la que están levantadas las baldosa. Una entrada al casco antiguo por el que es el Camino de Santiago no merece que esté en ese estado», indicó, aunque a corto plazo se intentará llegar a un acuerdo con las comunidades de propietarios para que colaboren.

Desde hace años este periódico se ha hecho eco en diferentes reportajes sobre el peligro que supone el estado de la acera. En el mandato pasado también la concejala del PPIsabel Bringas reiteraba la necesidad de su arreglo en el turno de ruegos y preguntas en los plenos y en las reuniones del Distrito Centro Norte.

Los comerciantes recogieron firmas para reclamar al Ayuntamiento su arreglo pero la situación se ha enquistado. Hace tiempo las comunidades de propietarios repararon la acera pero ha vuelto a degradarse y la situación va en aumento con las losetas abombadas o rotas. Se han caído peregrinos que hacían la ruta jacobea en bicicleta, de hecho desde la Asociación de Amigos del Camino también ha pedido su arreglo. Las baldosas están reventadas y la situación se complica todavía más cuando llueve.