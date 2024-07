El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, pidió hoy al PP que rompa los pactos que mantiene con Vox en los ayuntamientos de la Comunidad y elimine las políticas que acordaron con esa formación política como la proposición de ley de concordia, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Pirámide de los Italianos, recuperar "íntegramente" el Diálogo Social en Castilla y León.

Además, exigió que se pongan en marcha las leyes que están paralizadas para actualizar la Ley de Violencia de Género de Castilla y León al Pacto de Estado y la Ley LGTBI para dejar de ser la única Comunidad autónoma que no tiene una legislación autonómica específica. "El Partido Popular tiene que dar pasos para demostrar que quiere separarse de Vox", exclamó, al tiempo que subrayó que "Vox ya ha demostrado que quiere separarse del Partido Popular".

En este sentido, Tudanca recordó que el PSOE ofreció hace quince días en el pleno de las Cortes al PP "acuerdos puntuales y estabilidad" a cambio de que esta formación echara a Vox del Gobierno, si bien lamentó que "ha sido Vox el que ha echado al señor Mañueco". Aún así, insistió en que los socialistas "seguirán adoptando la misma posición con la misma responsabilidad" pero advirtió de que "tienen que dar pasos para demostrar que han cambiado", según recoge Ical.

"Si se quedan los consejeros de Vox en el gobierno, o al menos algunos, si mantienen las políticas que pactaron con Vox y si se mantienen los pactos en los ayuntamientos, demostrarán que siguen siendo los mismos y con las mismas políticas", exclamó. Al mismo tiempo, dejó claro que el PSOE "no tiene ningún interés en pactar con el PP" sino que "quiere pactar por Castilla y León, como hemos hecho siempre".

"No vamos a cambiar de posiciones. El que ha cambiado durante estos últimos años es el PP", apostilló. "En todas las cosas que ya hemos acordado, si quiere el señor Mañueco volver a la senda de la cordura de las políticas moderadas y de aquel PP que se ha empeñado en cargarse durante los últimos años, nos encontraremos", manifestó.

Según expuso, Alfonso Fernández Mañueco "no necesitaba la extrema derecha para gobernar". "No la necesitaba hace quince días cuando le ofrecí pactos puntuales si les echaba del gobierno; no las necesita ahora que se han ido, que le han dejado tirado". Por eso, espetó: "Que se lo gane. Que se lo curre. Y que demuestre que quiere volver a la senda de las mayorías sociales, a la senda de los acuerdos, a la senda del diálogo y a la senda del cumplimiento de la palabra dada". En este sentido, Tudanca advirtió : "Al Partido Socialista es al único que no nos ha tomado del pelo. No nos lo va a tomar. Ha engañado a todos: a los de dentro, a los de fuera, a los de Ciudadanos, a los de Vox. A todos".

"A nosotros no. Vamos a estar siempre en la defensa de los intereses de los sociales y de las mujeres, de la igualdad, de la cohesión social, de la cohesión territorial, de la descentralización, del diálogo social. Vamos a estar ahí. No vamos a estar con el señor Mañueco ni con el Partido Popular", sentenció.

"Debilidad y fragilidad"

La situación política en Castilla y León es "complicada", dijo, tras la ruptura del pacto entre PP y Vox. "El gobierno de Mañueco vuelve a demostrar debilidad y fragilidad", dijo, al tiempo que agregó que "desde que gobierna tenemos los gobiernos de Castilla y León más inestables, más frágiles, que están dando a Castilla y León los peores años de la historia de nuestra democracia".

Tudanca relató que el PSOE "habla a veces de extrema derecha y de derecha extrema" porque "durante los últimos tiempos al PP no se le ha distinguido nada de Vox". Sin embargo, aseguró que tras esta ruptura el PSOE será "responsables con Castilla y León" y "contribuirá a la estabilidad mucho más de lo que lo ha hecho el señor Mañueco durante los últimos años".

Asimismo, criticó que el PP "no haya movido un dedo" respecto a la 'ultraderecha' hasta que "les han echado un pulso", pero no lo hicieron cuando atacaron los derechos de las mujeres, negaron el cambio climático y la Agenda 2030, diluyeron la violencia de género y la memoria democrática o atacaron el Diálogo Social. "Ahora la inmigración es la excusa, fruto de la batalla que tiene ahora la derecha que ha engendrado una hidra de tres cabezas", aseguró Tudanca, quien recordó que en Europa y en Francia la unión ha frenado a la extrema derecha.

Adelanto electoral

Por otro lado, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, subrayó que "casi el único motivo" que encuentra para que haya un adelanto de convocatoria electoral -tras la confirmación de la ruptura de Vox con el Gobierno de la Junta de Castilla y León- es que "el señor Mañueco ha dicho que no".

En este sentido, Tudanca justificó estas declaraciones porque "suele pasar lo contrario de lo que dice". "Suele hacer lo contrario de lo que dice, eso siempre me hace sospechar", apostilló. Asimismo, el secretario autonómico de los socialistas consideró también que "la decisión no la tomará él" porque "nunca la toma él", apostilló. "Hará lo que le ordenen de Madrid, como ha hecho hasta ahora", exclamó.

Además, Tudanca entendió que el presidente de la Junta y del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "no tiene ni incentivo ni ninguna voluntad de hacerlo" y relató que "siempre lo he pedido durante esta legislatura: primero, porque estaba muy cómodo con Vox y luego, insisto, porque hará lo que le manden de Génova".

Así, aseguró que los socialistas "estamos perfectamente preparados para afrontarlo". "Al señor Mañueco ya le engañaron con una encuesta que le daba mayoría absoluta una vez", incidió, al tiempo que apeló a que "no se deje engañar de nuevo por esas encuestas ficticias".