Iván Morante: "Cuando me llamó el Burgos CF, ni me lo pensé"

El Burgos CF ha presentado hoy en sociedad a Iván Morante, otra apuesta de presente y de futuro de la dirección deportiva blanquinegra. El mediocentro, de solo 23 años, llega libre a las orillas del Arlanzón tras finalizar su contrato con el Ibiza y estará ligado al club hasta el verano de 2026. «A nivel deportivo yo creo que este era el sitio idóneo», aseguró el mediocentro leonés en su presentación.

Morante está llamado a aportar pausa, salida de balón y mucho criterio en la medular. Tiene buen deplazamiento de balón con la zurda, juega bien de cara y se mueve bien en defensa a nivel táctico. Así se ha definido el nuevo centrocampista del Burgos CF, que se ha mostrado entusiasmado ante esta nueva aventura. «Me ilusiona unirme a este proyecto y espero dar muchas alegría a El Plantío. Este era el sitio idóneo, conozco gente dentro de la plantilla que me habló muy bien y es un proyecto que está creciendo año tras año. Cuando me llamó el Burgos, ni me lo pensé», comentó.