La plantilla del Burgos CF llega a los 7,7 millones de euros

Miguel Pérez Cuesta 'Michu' ha valorado el cierre del mercado y ha adelantado que la inversión del club para la actual plantilla alcanza los 7,7 millones de euros, incluyendo jugadores y cuadro técnico. Será un equipo con 24 futbolistas. Han llegado 12 nuevos, han renovado cuatro y siete se mantienen de la pasada campaña. A estos 23 futbolistas hay que añadir a Hugo Pascual, jugador del filial pero que entrenará con el primer equipo y será el cuarto central de la plantilla. "Estamos muy satisfechos. Estaremos de la mitad hacia abajo del límite salarial, entre el 14 y el 16, y vamos mejorando la plantilla. Creo que es muy competitiva", ha asegurado Michu. El director deportivo ha reconocido que alguna operación no se ha podido concretar, pero ha valorado las dos cesiones que se cerraron el último día, Borja Sánchez y Gonzalo Ávila, en ambos casos con opción de compra y como "dos oportunidades de mercado". Reconoció que buscaron hasta el final un medio centro defensivo, que no se logró, pero recordó que Raúl Navarro ya ha jugado en esa posición y que lo seguirá haciendo. En cuanto a la delantera, ha recordado que están Fer Niño y Edu Espiau y que López-Pinto también puede jugar en esa demarcación. También ha explicado las cesiones de Ander Martín (Mirandés), Saúl del Cerro (Mérida) y Ricoy (Móstoles). En el caso de Ander, si el mirandés decide alinearlo contra el Burgos deberá pagar una penalización. No es el caso de Borja, ya que en su contrato de cesión no aparece este tipo de penalizaciones.

Michu ha querido despejar cualquier duda sobre las llegadas de Lisandro Pérez y Thomas Rodríguez. "No hay ningún fichaje que no haya tenido nuestro visto bueno, todos han sido consensuados", ha resaltado. También ha reconocido que llegaron opciones para la salida de Álex Sancris, "pero ninguna era lo suficientemente importante para el club y hay que agradecer a la propiedad su esfuerzo para que no se debilite la plantilla".

Considera el director deportivo que es la mejor plantilla desde que llegó mal Burgos hace seis años, "pero las notas se ponen en junio". Ha defendido que sea más amplia que en otras temporadas "porque la propiedad nos ha pedido avanzar todo lo posible en la Copa del Rey".

También ha hablado de la marcha de jugadores como Elgezabal, "que decidió cambiar de aires" o Matos y Caro, "que decidieron sobre todo por motivos familiares regresar a casa".