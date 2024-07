La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes que el próximo lunes, 8 de julio, el Gobierno hará una nueva propuesta a CEOE y Cepyme para la reducción de la jornada laboral durante la reunión de la mesa de negociación, programada para las 12.00 horas.

"Vamos a hacer nosotros, lo que no hacen ellos, y vamos a ver cuál es su vocación negociadora", ha subrayado la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Díaz ha señalado que se va a hacer esa propuesta "para que vean que la vocación del Ministerio de Trabajo no es sólo dialogar, sino alcanzar un acuerdo. "Y estamos convencidos de que en esta materia también se puede hacer", ha indicado Díaz, que ha asegurado que la patronal tiene que decir claramente en la mesa si tiene vocación de estar "en huelga de brazos caídos" o tiene vocación de negociar.

La ministra no ha querido adelantar el contenido de dicha propuesta por "respeto" a la mesa de negociación, pero ha dejado claro que el Gobierno no acometerá una reducción de jornada "fake".

"Si la propuesta que hace el señor Garamendi en los medios de comunicación es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas, ya les digo yo que eso es una jornada reducida 'fake'. Y no va a ser. No la vamos a hacer en el Gobierno de España", ha advertido.

Díaz ha criticado que la patronal, por primera vez, no haya puesto sobre la mesa ninguna propuesta de negociación. "Es la primera vez que la patronal habla mucho en los medios de comunicación y está callada en las mesas de diálogo. A mí me gustaría que hubiera respeto institucional, sería conveniente, y que lo que se tenga que decir se diga en la cuarta planta del Ministerio de Trabajo", ha añadido.

La vicepresidenta ha defendido que las empresas españolas saben que la reducción de jornada es positiva porque, no sólo crea empleo, sino que mejora la productividad.

"Cuando alguien quiere dialogar, cuando quiere llegar a acuerdos, lo que hace es operar con discreción. Y yo es verdad que esta semana no soy capaz de seguir la cantidad de posiciones públicas que está haciendo la patronal. Hoy mismo no he sido capaz de gestionar todos sus desayunos, sus declaraciones, sus opiniones", ha indicado Díaz, que ha denunciado que la patronal está vertiendo "opiniones políticas todos los días".

Reuniones con empresas

La ministra ha adelantado además que se va a reunir estos días con empresas, algunas de ellas "muy importantes", que ya tienen una jornada laboral semanal de 37,5 horas.

"La pregunta que hay que hacerle a la patronal española es, si esto ya está pasando, ¿por qué no quieren hacer propuestas sobre la reducción de la jornada laboral y lo más importante, el control horario?", ha incidido Díaz.

En este sentido, ha denunciado que en España se hacen más de seis millones de horas extraordinarias a la semana, de las que más de tres millones son irregulares y no retribuidas. "Es decir, que hacemos horas extraordinarias por doquier", ha advertido.

La ministra ha subrayado que hay 3,7 millones de personas trabajando en el comercio, casi todas mujeres, que hacen muchas horas extra, al igual que los trabajadores de la hostelería.

"Lo que no es muy normal es que España tenga una jornada laboral congelada desde el año 83. Lo que no es muy normal es que la productividad en España desde el año 95 haya crecido por encima del 15% frente a unos salarios que crecen tan sólo el 1,2%", ha señalado.

Preguntada por si se marca algún plazo para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, Díaz ha asegurado que, cuando se trata del diálogo social, nunca da plazos.

En contraposición a la patronal, que está "ajena a la mesa de diálogo social", la vicepresidenta segunda ha agradecido a los sindicatos su actitud "proactiva" en la mesa de negociación y su responsabilidad.

"Este debate ya fue al Congreso de los Diputados y solamente votó en contra de la reducción de la jornada laboral la extrema derecha. Yo la pregunta que me haría es ¿la patronal española no representa hoy al montón de empresas que congregan a miles y miles de trabajadores, millones de trabajadores y trabajadoras que ya tienen 37 horas y media? ¿No forman parte de la CEOE?", se ha preguntado la ministra.