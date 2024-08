Marcelo Figoli apuesta por una ampliación de El Plantío mucho más ambiciosa que la prevista con la remodelación de la Tribuna. El propietario del Burgos CF quiere un estadio con más de 20.000 localidades y para ello maneja varios proyectos que presentará al Ayuntaminto y no descarta la construcción de un nuevo campo como una de las alternativas. En una reunión este miércoles con los medios de comunicación también ha avanzado su intención de no subir los abonos la próxima temporada tras un aumento del 15% para la actual y ha comentado que el club está a punto de llegar a su tope de abonados posible tras superar los 9.300. Figoli ha reconocido que no le ha gustado que los Yucon no hayan acudido a la ampliación de capital y ha reiterado su intención de hacerse con la totalidad de las acciones de este grupo (un 18%) en un futuro.

"Para nosotros es una oportunidad reforzar El Plantío porque creemos que la capacidad es pequeña, tenemos un potencial enorme. Hablamos con las autoridades para hacer el mejor proyecto posible y mi intención es superar las 20.000 personas", aseguró Figoli.

En cuanto a la parcela deportiva, ha asegurado que faltan por llegar algunos refuerzos. "Estamos muy satisfechos, hemos hecho cosas en este mercado muy importantes, como la renovación de Curro por tres años, la de Aitor Córdoba o traer en propiedad a Arroyo. Han llegado Íñigo Córdoba, Iván (Morante), David (González)... El director deportivo está trabajando con el entrenador en la llegada de algún refuerzo adicional", ha subrayado.

"Hemos hecho todo lo posible para que ellos tengan las herramientas para armar el mejor equipo. Hemos aumentado el límite salarial, lo hemos duplicado porque había quedado en poco más de cuatro millones y hoy estamos en ocho. Espero que terminemos de fichar lo necesario para tener el mejor equipo posible", ha apuntado Figoli, que también ha reiterado que el objetivo del club es "como mínimo jugar el play off y si podemos ascender, extraordinario".