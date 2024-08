Jon Pérez Bolo espera una temporada "dura y exigente" y destaca la "ilusión" que hay dentro del vestuario por hacerlo bien y reencontrarse con la afición en El Plantío. El técnico no quiere mirar atrás, ni pensar demasiado en la pasada campaña, aunque matiza que hay que mirar "los errores para arreglarlos". "Trabajamos para hacer una buena plantilla y mejorar. No vamos a mirar al año pasado. Hay que vivir el presente, estar muy unidos y ya veremos donde nos lleva nuestro trabajo". Bolo sabe que faltan varios jugadores por llegar "pero no vamos a poner excusas". También ha avanzado que varios canteranos que han hecho la pretemporada entrarán en la convocatoria del domingo. En este sentido reconoce que falta reforzar el centro de la defensa pero ha destacado el trabajo de Hugo Pascual y Marcelo Expósito y ha recordado que tanto Florian como Arroyo pueden jugar en esa posición.

Sobre el Cartagena, ha destacado la "experiencia" de Abelardo en los banquillos. "Sus equipos siempre son ordenados, fuertes en la estrategia y en las transiciones. Cuenta con jugadores veteranos, pero más allá del rival nosotros tenemos que ser un Burgos reconocible. Queremos hacer las cosas bien y así estaremos más cerca de lograr la victoria".

Sobre la dureza de la segunda División, cree que será "igual de difícil que otros años. Hay que vivir el día a día y estar muy unidos, en los buenos y en los malos momentos".