En apenas dos semanas las sensaciones han cambiado para el UBUSanPablo. El equipo cidiano, que marchaba líder en solitario de la División de Honor Plata con solo una derrota, ha tropezado en sus dos últimas apariciones y, aunque sigue coliderando la categoría, ha dejado en evidencia alguna que otra debilidad. La principal tiene que ver con el número de jugadores de la plantilla, que es muy justo para aguantar toda la temporada. Por ello, desde el club burgalés siguen buscando un lateral con el que poder estirar la rotación... aunque no es fácil.

Hace ya un mes Manuel Barrios terminó su aventura en El Plantío. El lateral derecho de origen cubano había sido el último en llegar al proyecto pero no terminó de convencer al entrenador, Roi Sánchez, que después de dirigirle durante septiembre y octubre optó por no renovar su periodo de prueba. De aquello ya ha pasado un mes y la dirección deportiva rojinegra no logra dar con un sustituto para Barrios.

Desde el comienzo de curso Roi Sánchez ha dicho que la plantilla es muy corta y, por ello, está dando muchas oportunidades a canteranos. Sin embargo, es consciente de que a largo plazo esto puede suponer un problema grave si se produce alguna lesión y quiere evitarlo. Sin embargo, el perfil de jugador que se busca es muy concreto y escaso. El UBUSanPablo quiere un lateral derecho zurdo, aunque es posible que tenga que abrir los requisitos con el fin de poder encontrar un jugador que ayude cuanto antes.

Elcio y Martins. En el último encuentro del UBU San Pablo hubo dos jugadores que terminaron con problemas físicos. El portero Elcio Carvalho se torció un tobillo en la primera mitad y hoy se conocerá el alcance de su lesión, aunque parece que no será grave al poder haber jugado varios minutos en la segunda parte del duelo. Por su parte, Pedro H. Martins recibió un fuerte golpe y podría necesitar descanso durante este inicio de semana para llegar en condiciones al próximo duelo, ante el Club Cisne Colegio Los Sauces.