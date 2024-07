"En cinco años me veo fuera del foco mediático"

Con más de 15 millones de seguidores en redes como Instagram, Twitter o Twitch, Ibai Llanos es el rey Midas de internet. Diez años después de su primer directo, el streamer habla sobre su carrera, el estado actual de las redes sociales y su futuro como creador de contenidos, entre otros asuntos. Asegura que se siente en un buen momento profesional y personal y que enfocar su vida al ejercicio le está ayudando también a sentirse mejor.

Se está poniendo a tope con el ejercicio. ¿Cómo lo está llevando?

Cuando haces un déficit calórico al principio cuesta porque te tienes que quitar muchos hábitos que tenías o, sobre todo, seguirlo todos los días, pero al final del día te sientes muy bien cuando ves que has hecho bien las cosas, has entrenado, has comido lo que tocaba. Me gustaría también ser en parte un ejemplo para mucha gente, ya que por suerte ya muchos me han escrito y me han dicho: «Ibai gracias a ti lo empecé y he perdido 30 kilos.

¿Qué se siente cuando todo lo que haces o dices tiene trascendencia? ¿No es mucha responsabilidad?

A mí lo del cambio físico me impacta porque es verdad que los vídeos en las diferentes redes tienen millones de seguidores. Pero veo también tanto apoyo y que a tanta gente le puede llegar a motivar, a pesar de que yo no soy tampoco un ejemplo para nada en ese sentido, que me hace muy feliz. Realmente me hace muy feliz y ahora estoy en un momento de mi vida que me gusta más que nunca.

¿Pero genera presión, no?

Yo creo que lo importante es que la gente lo intente, de mejor o peor manera, pero que al final quien tenga como objetivo cambiar sus hábitos, que lo intente.

El próximo sábado es la Velada del Año, el evento de boxeo que organiza por cuarto año. ¿Hay nervios?

Sí, estoy un poco nervioso. Ir al Santiago Bernabéu te pone un poco de presión encima, sobre todo porque la gente siempre espera que todo sea espectacular y que todo salga muy bien. Es normal porque al final venimos del Metropolitano, de hacer muchos eventos, pero también es divertido ese tipo de retos, creo que estamos preparados. Trabajo con un equipo espectacular.

En dos horas unas 77.000 entradas vendidas…

Sí, fue una locura. Además este año fueron más caras que el año pasado porque al final también nosotros estamos invirtiendo mucho más. El evento es cada vez más grande y más costoso. Intentamos también que vengan artistas de otros países, por ejemplo Will Smith, y al final todo ha aumentado tanto que intentamos hacerlo a lo grande. A la gente le gusta que lo hagamos a lo grande.

Y además con boxeo, que no es para todo el mundo…

Es verdad que esto es una mezcla de todo. Nadie que participa es boxeador profesional. Sí que tenemos a dos chicos que tienen bastante experiencia, que son Viruzz, que es un español, y Shelau, que es de Chile. Ellos sí que llevan unos cuantos años entrenando y digamos que se pueden considerar un poquito ya principiantes o que ya están iniciados.

Justo ahora se cumplen 10 años de sus inicios. Cuando echa la vista atrás, ¿qué diferencia hay entre este Ibai y el de hace una década?

Ha cambiado mucho. Yo encima ahí tenía 18 años. La vida con 18 años es muy diferente a la que tienes con 28. Luego creo que, en general, internet y todo ha cambiado mucho. Ha aparecido Tiktok, Instagram, que en esa época se utilizaba poco. Twitch también estaba naciendo... Echo la vista atrás y lo que veo es para sentirme orgulloso del esfuerzo que he hecho por intentar hacerlo lo mejor posible, sobre todo entretener a la gente, que al final yo me dedico a que la gente se lo pase bien. No soy humorista, no soy presentador de televisión, no me dedico a nada profesionalmente, pero sí que entiendo que entretengo a la gente. Muy feliz en general por todo lo que he hecho. Ni me podía imaginar que esto sería posible en algún momento.

¿Para usted qué es el éxito?

Para mí el éxito es irte a dormir tranquilo por las noches y no tener preocupaciones. A día de hoy creo que muchísima gente se va con preocupaciones a la cama. A mí en el pasado me ha ocurrido. A mi familia también. Más que éxito, yo busco esa tranquilidad. Yo muchas veces lo pienso, con toda la gente que al final en nuestro país está con unas condiciones laborales jodidas, que está pasando por un momento jodido... Pienso en el trabajo que tengo y a lo que me dedico y me siento un absoluto privilegiado.

A veces incluso lo pienso y digo, tengo demasiada suerte, algo malo me va a ocurrir porque no es normal. Entonces lo único que puedes hacer es ser consciente de la posición que tienes. Estar también agradecido con la gente que te sigue y ser consciente de la manera en la que yo vivo el día a día. El éxito es una palabra jodida, yo creo que está más vinculado con que para mí la felicidad es eso, el poder estar tranquilo por las noches.

Se va a la cama tranquilo, lo que yo no sé es cómo puede dormir con todo lo que trabaja. ¿Ibai duerme?

Sí duermo bien y cada vez duermo mejor y cada vez soy más consciente de lo que he conseguido. Lo valoro mucho más, creo que con la edad, con la madurez y con el paso del tiempo te das cuenta de la suerte y, entre comillas, la burbuja en la que vives. Y eso te hace valorar todo muchísimo más. Creo que cuando empecé no era tan consciente, porque iba todo tan rápido que ni siquiera me daba tiempo a pararme a pensar por qué todo esto me está ocurriendo. Y duermo bien porque veo que mi familia está bien, yo también estoy bien y no es que no me puedo quejar de nada.

Me hablaba de la burbuja en la que vive. ¿Cómo lleva el tema de los amigos y la familia?

Me gusta estar muy conectado con la realidad. Me da un poco de miedo hacer cosas de persona famosa. No sé cómo explicarlo… Sacarnos fotos en la alfombra roja de estos premios de no sé qué… Me da un poco de miedo, me gusta estar conectado con la realidad. Me gusta ir a un bar a hablar con el camarero, que incluso no me conozca y sí me conoce que me trate con educación y yo también a él. Me gusta ser el Ibai de toda la vida, estar con mis amigos de toda la vida. Mantengo muchos amigos desde que yo tenía cinco o seis años. Bueno, muchos de los que tenían en ese momento, que eran tres.

¿Hay mucha gente que se acerca a usted ahora que es famoso?

Intento no darle muchas vueltas a esto. Al final, tengo claro quiénes son un poco las personas de confianza, sobre todo que es gente que me conoce desde antes de tener un seguidor en Twitter. Luego también he conocido a gente con el paso de los años que a día de hoy me llevo muy bien con ellos y a lo mejor les he conocido en 2019, cuando yo podía ser medianamente conocido, pero intento no darle muchas vueltas a nada. Si se me acerca alguien intento ver un poco qué vibras tiene y si me da confianza y me cae bien podemos ser colegas, pero sí que es verdad que la gran mayoría de gente que tengo alrededor, como mi familia, es de toda la vida.

Ha hablado abiertamente de salud mental, que es algo que se agradece. ¿Cómo está ahora mismo?

Cuando vine a Barcelona en 2015-2016 me daban, más que ataques de ansiedad, también eran ataques de pánico. Seguro que hay alguien que le ha pasado, que dejas como de sentir las piernas, los brazos, empiezas a tener sudores fríos, tienes como el labio cortado y básicamente la sensación que tenía era de que me iba a morir, algo muy extraño. En ese momento no tenía ni idea de qué era la salud mental.

Me diagnosticaron ataques de pánico y el médico me recomendó empezar terapia para mejorar. No tengo ni idea de por qué me pasó. Con el tiempo aprendí a gestionarlos y hoy estoy bien, pero tuve un momento de mi vida donde nada más despertarme lo único que pensaba era 'a ver si hoy no', si no volvía a tener esos ataques de pánico. El resto me daba igual, me daba igual el trabajo, me daban igual las redes sociales, yo me levantaba y decía, por favor, hoy quiero que me dejes tranquilo porque no quiero volver a pasar por esto.

Si fuera un padre que tiene un hijo que sigue mucho a Ibai, ¿qué le parecería?

Supongo que no me gustaría demasiado la manera en la que a veces me expreso porque digo muchas palabrotas y soy muy exagerado. Pero bueno, ahora con lo del cambio físico, si yo fuera un padre me gustaría que mi hijo lo estuviese viendo simplemente para que vea que hay hábitos saludables.

A todo esto… ¿Es algo que le llama la atención lo de ser padre?

Bueno, a día de hoy es difícil, ¿no? Yo creo que cuando tienes un hijo, por lo que he hablado con muchos padres que lo han sido recientemente, la vida te cambia demasiado, es como un punto y aparte en muchos aspectos de tu vida. A corto plazo, no.

¿Dónde se ve dentro de cinco años?

Pues probablemente teniendo una vida mucho más tranquila y mucho más fuera del foco. Creo que me gustaría seguir haciendo cosas, mi trabajo me encanta, fuera de que me vaya muy, muy bien, es que me lo paso muy bien, disfruto mucho, me río, me entretengo, me llena totalmente. Pero mucho más fuera del foco mediático.