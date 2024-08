Un técnico de la Junta visitará la ermita del Mirón en Soria

El director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto, anunció hoy que el próximo lunes, 12 de agosto, el técnico responsable de restauración del patrimonio de la Delegación Territorial de la Junta en Soria visitará la ermita del Mirón, en la capital soriana, para elaborar un informe sobre el estado del templo tras el polémico proceso de repintado calificado por las asociaciones de Conservación y Restauración de Soria y de España como un "atentado contra el patrimonio".

"En esa visita esperamos extraer información que sea de utilidad para ver cómo se puede revertir una actuación que, desde la Junta, lamentamos", subrayó Prieto en declaraciones recogidas por Ical.

Después de trasladar "todo el apoyo" a la Diócesis y al Ayuntamiento de Soria, y ponerse "a disposición de ellos en cualquier cosa que puedan requerir de la Junta", Prieto explicó que la ermita del Mirón es uno de los más de 271.000 bienes registrados en la base de datos de Castilla y León, de los cuales apenas el 1 por ciento cuenta con la declaración como Bien de Interés Cultural.

"Es una iglesia barroca del siglo XVIII, que tiene su importancia pero no como para contar con la declaración como BIC, y desde la Consejería, según recoge la Ley del Patrimonio, estamos obligados a solicitar los proyectos de intervención en inmuebles BIC. Para el resto de edificios las competencias son de otra índole", detalló antes de detallar que la Diócesis de Soria fue quien tuvo que presentar la solicitud para realizar la intervención al Consistorio soriano, a través de una declaración responsable.

"El resultado no fue el que se esperaba, pero de ninguna manera la Consejería tiene ningún tipo de responsabilidad en este procedimiento", defendió en respuesta a las acusaciones de "dejación de funciones" vertidas contra la Junta por Soria ¡Ya! el pasado sábado.

"Desde la Junta estamos siempre a disposición y abiertos con todos los titulares de los bienes para ayudar y colaborar siempre que se nos solicita, pero no podemos exigírselo a los titulares, salvo en el caso de los BIC. Así lo recoge la Ley del Patrimonio. Si se nos solicita siempre algún técnico hace una visita y elabora un informe preliminar; siempre se han atendido estas solicitudes, pero si no hay no podemos intervenir de oficio", recalcó.