Feijóo descarta citar a Begoña Gómez en el Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado que el Grupo Popular vaya a citar a comparecer a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la comisión de investigación del Senado sobre el llamado 'caso Koldo', ya que, según ha dicho, está siendo investigada dentro de un sumario y la "responsabilidad política" en este caso es del jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha justificado no citar a Begoña Gómez en el Senado porque este viernes "se tiene que sentar en un banquillo" en "calidad de investigada delante de un juez" y "no por pequeñas cosas" sino por "corrupción y tráfico de influencias".

"Yo he vivido durante muchos años en política donde si un cargo estaba en la situación de imputado, ahora investigado, tenía que dimitir de forma inmediata y le puedo asegurar que dimitieron muchos", ha enfatizado.

Feijóo ha afirmado que el presidente del Gobierno "mintió cuando mandó aquella epístola a través de redes" y dijo que iba a abrir "un periodo de reflexión", "el mismo día que ya sabía que su mujer estaba en la condición de investigada en un sumario". "Mintió cuando dijo eso y mintió posteriormente cuando dice que él no sabía nada de esto", ha aseverado.

El presidente del PP ha subrayado que "hay una situación judicial muy seria que afecta a la mujer del presidente" y es algo que deben "resolver en el ámbito judicial". Dicho esto, ha señalado que el PP ha decidido llamar a Sánchez a comparecer en el Senado porque "no ha dado ninguna explicación" en el Congreso y "se niega a darlas".

Ve "absolutamente inadecuado" el comportamiento de Gómez

Además, ha recriminado a Sánchez que en una entrevista sostenga que su mujer "no ha hecho nada absolutamente que pueda considerarse inadecuado". "Para el presidente del Gobierno no es inadecuado firmar cartas en beneficio de empresas que resultan adjudicatarias por el mismo Gobierno ni es inadecuado acudir a empresas a pedir dinero para construir aplicativos informáticos y aparentemente, no sé si está probado ese hecho o no, después ponerlas a nombre de la mujer del presidente", ha señalado, para criticar que eso "se considere un tema menor".

Según Feijóo, el comportamiento de Begoña Gómez "sí es absolutamente inadecuado", "al menos desde el punto de vista ético". Y desde el punto de vista judicial, ha proseguido, tienen que ver "lo que dicen los juzgados". Además, ha señalado que el hermano de Sánchez también está siendo investigado. "Oiga, que vamos dos", ha resaltado.

Al ser preguntado de nuevo entonces por qué descarta citar a Begoña Gómez en el Senado, Feijóo ha indicado que no la llamarán porque "está dentro de un sumario en la condición de investigada" y porque "el responsable de todo lo que está ocurriendo con los negocios o con la actividad comercial, mercantil de su mujer, es su marido", que es "el presidente del Gobierno".

"La responsabilidad política es de su marido, y la de responsabilidad judicial la veremos en los juzgados si afecta o no, como un hecho punible a la mujer del presidente del Gobierno. Eso lo dirán los juzgados, no lo va a decir un partido político", ha finalizado.