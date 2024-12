Supongo que ya se han enterado de que este año se ha hecho viral una coreografía de Mi burrito sabanero, un villancico que tiene medio siglo de historia y andan bailándolo en Estados Unidos como locos. Y que Mariah Carey y su All I Want for Christmas Is you es como el anuncio del turrón. Además, David Bisbal ha publicado un disco versionando villancicos y estos días anda de promoción.

Sin embargo, lo que va a sonar por aquí -si nos lo proponemos- es La chispa, la canción popular navideña que ha compuesto Nacho Pistacho y que hoy ha estrenado su videoclip en colaboración con el Ayuntamiento, que ha querido respaldar este trabajo «dedicado a todos los burgaleses, estén donde estén».

Pistacho le canta a la Navidad huyendo de lo religioso y el consumismo, mientras se refiere a las fiestas como la oportunidad de volver a conectar con el niño que fuimos, reencontrarnos con los de casa y retomar los recuerdos del pasado para recordar de algún modo lo que somos. «En Navidad se piensa mucho en quienes no están, bien porque han fallecido o porque no pueden encontrarse con los suyos porque andan, por ejemplo, trabajando en Australia. Puede faltar algo, pero a lo que invito es a disfrutar del presente con quienes están y hacer de esta Navidad un momento memorable», resume el cantautor burgalés.

El videoclip de ‘La chispa’, grabado en el mirador del Castillo, se estrena hoy en el canal de Nacho Pistacho.

La canción la compuso hace año y medio a raíz de la muerte de una prima. «Entonces en mi familia se apagó una chispa, la que ella aportaba, como les pasa a tantos hogares. Pero aunque ella no esté y efectivamente no sea lo mismo, se trata de sentirnos afortunados de lo que tenemos ahora», añade señalando «la importancia de encender esa otra chispa que nos permita disfrutar del presente y de las personas que amamos».

El músico estaba entonces en Utrech (Holanda), de Erasmus, «y escribí esta canción porque tenía cierta crisis de identidad y ganas de volver a mi casa y recordar quién era». Porque de eso también habla La chispa, de mirar atrás para componernos del todo.

En cuanto al 'respaldo' del Ayuntamiento, para el autor de la canción oficial de la Vuelta Ciclista a Burgos Masculina y Femenina de este año, le ha llegado al solicitar los permisos para rodar el videoclip en el Castillo. «Me lo propusieron ellos y estoy encantado», dice, esbozando en voz alta la idea de que su canción pudiese sonar en el encendido de las luces, por ejemplo, algo que no ha hablado con el Consistorio, pero que cree que resultaría «bonito y emocionante».

Del videoclip se ha encargado David Rastrilla, de la productora La Visión. Se ha rodado en el mirador del Castillo junto a una banda formada por Arturo Rica, Mateo Arnaiz y Asier Jáuregui y ya está disponible en el canal de Nacho Pistacho: «Me gustaría que la gente compartiera sus recuerdos navideños y utilizara la canción como banda sonora». Propone hacerlo en redes a través de la leyenda #NavidadEnBurgos. Con un poco suerte, quizá supere al burrito sabanero.