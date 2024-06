Los 2,8 millones de euros de fondos Next Generation concedidos a la Diputación Provincial para desarrollar el Plan de Sostenibilidad Turística del área de Garoña han de estar invertidos en abril de 2025, si no se quiere perder parte de ese dinero. Pero aún resta por licitar un 40% de estos fondos, alrededor de 1 millón de euros, y una parte importante del resto aún no ha comenzado a ejecutarse, aunque si se han adjudicado los trabajos, muchos este mes de junio. Pese a ello, el presidente de Sodebur y diputado responsable, Carlos Gallo, se muestra optimista y confía en que «el 80% del plan estará en obras a finales de verano y se cumpla el plazo de abril de 2025, porque muchos trabajos se realizarán en tres o cuatro meses».

Varias obras se han resistido y ha costado mucho adjudicarlas ante la falta de empresas interesadas, como es el caso del albergue turístico de San Zadornil, con un coste de 490.000 euros y 9 meses para su ejecución, cuyas obras aún no han comenzado. La semana que viene está prevista la firma del acta de replanteo, necesaria para el comienzo de los trabajos.

En el caso de los aparcamientos de autocaravanas de Busto de Bureba -53.951 euros- y Villanueva Soportilla -53.270 euros-, que salieron a concurso junto a otros cuatro, han quedado desiertos por dos veces y habrá que convocar un procedimiento negociado. El plazo para ejecutarlos es de seis meses. Las empresas adjudicatarias de las previstas en Medina de Pomar -ampliación-, Silanes, Miraveche y Santa Gadea del Cid firmaron el contrato el pasado miércoles. En el caso de las vías ferratas que se ubicarán en Silanes, Pancorbo, Oña y Tobera, la adjudicación se formalizó el jueves y una vez se firme el contrato, las empresas tendrían un año para su diseño y ejecución, según el pliego de condiciones, por lo que deberán de acortar ese plazo. A punto de adjudicarse están seis observatorios de aves que rozarán los 70.000 euros.

Mientras, quedan pendientes de salir a licitación los proyectos que buscan poner en valor la cabaña de caballos losinos de Pancorbo como un recurso turístico, con un presupuesto de 140.000 euros. Una autorización de los responsables del Parque Natural Montes Obarenes dependiente de la Junta de Castilla y León frena el comienzo de los trámites para construir cuadras y un espacio para la doma, además de la promoción de rutas ecuestres.

Asimismo, está pendiente el paquete de medidas para la transición digital por valor de 305.000 euros. Gallo avanza que saldrá a licitación «en breve». Incluirá la digitalización de rutas de senderismo, un proyecto piloto de inteligencia competitiva, turismo virtual o el uso del Chatbot como herramienta de promoción turística online.

Avanzados. Entre los proyectos más avanzados se encuentran la fabricación del barco electrosolar que navegará por el embalse de Sobrón y atracará en el embarcadero del Valle de Tobalina. Astilleros de Bermeo tiene el compromiso de entregarlo en septiembre y su coste rozará los 400.000 euros. Para entonces el Consistorio tobalinés deberá haber contratado la instalación de cargadores y a un patrón de barco, si quiere verlo navegar.

También está en marcha desde abril la dotación de 66 bicicletas eléctricas de alquiler que deben de estar en sus siete destinos en otoño. Para complementar la red de rutas de cicloturismo, acaba de salir a licitación la mejora de 9 kilómetros de caminos. En Medina de Pomar se busca conectar el área urbana con la vía verde del Santander Mediterráneo junto al río Trueba por Villacomparada;en Cillaperlata, sacar de las carreteras tramos del GR-85 y el GR-99;en Tobera, mejorar el camino a Frías;y lo mismo en el camino de Frías al límite con Cillaperlata pasando por Quintanaseca. Las empresas interesadas en este contrato de 223.500 euros, tienen hasta el 15 de julio para presentar ofertas.