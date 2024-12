El Congreso del PSOE en Sevilla sirvió, entre otras cosas, para que Pedro Sánchez anunciara la creación de una empresa pública de vivienda que se encargará de promover pisos en venta y en alquiler a buen precio. Y en eso se quedaron muchos titulares, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno tiene en mente otras medidas, entre ellas la de subir la presión fiscal a los dueños de tres o más viviendas.

Esta idea no ha sentado precisamente bien en la Cámara de la Propiedad de Burgos. Su gerente, José Muñoz Plaza, se muestra taxativo cuando afirma «que el aumento de los impuestos no es la solución». «Es más, es posible que incluso desincentive su puesta en alquiler», explica. Sobre el número de burgaleses que son dueños de tres viviendas o más, afirma que «muchos no son, pero sí que los hay». Y pone un ejemplo, el del agricultor que toda su vida trabajó en el campo y que al jubilarse «decidió invertir en pisos bien para compensar su pensión -en la mayor parte de las ocasiones baja para los cotizantes del régimen agrario- o bien para ayudar en un futuro a sus hijos». «¿A esa gente hay ahora que masacrarla a impuestos por no gastarse su dinero en vacaciones u otras cosas?», se pregunta. Para Muñoz Plaza «no es para nada justo» que paguen los titulares de viviendas «por la mala previsión que hacen las Administraciones, todas».

De hecho, el gerente de la Cámara de la Propiedad aplaude la creación de esa sociedad estatal, si bien lanza un dardo al Gobierno porque «lleva un año y medio diciendo que va a implementar medidas para impulsar la construcción de viviendas de alquiler para jóvenes, pero no se ha hecho nada». En todo caso, «ese es el camino, el de que Estado, Comunidades autónomas y ayuntamientos se pongan a trabajar para garantizar un techo a aquellos que menos posibilidades económicas tienen», subraya.

La Administración debe garantizar que las personas vulnerables tengan un techo»

Los propietarios, añade, están abiertos a dialogar con las Administraciones y se abren a acuerdos para sacar viviendas al mercado del alquiler a cambio de unas garantías de cobro y de daños. Pero «son ellas tienen que ampliar su parque de viviendas sociales, con el fin de poder alojar allí a todas las personas que, de otra forma, okuparían viviendas de forma ilegal». Además, advierte de que los mismos propietarios se avendrían a poner a disposición sus casas -por un alquiler más bajo que el precio de mercado- siempre y cuando se les «garantice el pago de la renta y la reparación de posibles daños».

En los últimos años muchos propietarios se han pasado al alquiler temporal. Es cierto que en principio Burgos no forma parte de la nómina de las ciudades con zonas tensionadas pero la nueva Ley de Vivienda, que plantea limitar los precios del alquiler en aquellos lugares en los que sean demasiado elevados, está metiendo miedo a los propietarios de la provincia. Se trata de burgaleses que no quieren deshacerse de sus inmuebles porque «o bien se trata de una inversión a largo plazo o bien quieren cedérselos a sus hijos cuando se hacen mayores», de manera que la mayoría no se plantea su venta por muy incierto que sea el futuro para los propietarios con la nueva normativa.

El mercado del alquiler les ofrece otras oportunidades para no quedar 'atrapados' en la nueva ley. El arrendamiento temporal, bien como vivienda turística o bien para estudiantes, es una de las opciones que ya contemplan propietarios burgaleses por la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables.