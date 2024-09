España pelea por un billete para Málaga

Valencia será esta semana uno de los epicentros del tenis mundial. La Fase de Grupos de la Copa Davis arranca hoy en la localidad levantina, en la que el equipo español se encomienda a Carlos Alcaraz para poder alcanzar la 'Final a Ocho' que se disputará del 19 al 24 de noviembre en Málaga, en busca de la Ensaladera.

España, que recibió una invitación de la organización para poder disputar esta ronda, compite en el Grupo B, donde se medirá a Australia, finalista el pasado año, Francia y a la República Checa, que en 2023 acabó como primera de grupo en territorio hispano, en busca de una de las dos plazas en juego para la Fase Final. Un escenario complicado que aúna un total de 47 títulos entre los cuatro equipos que ya saben lo que es ganar el preciado trofeo.

El capitán español David Ferrer contará con Alcaraz como 'número uno' indiscutible del equipo y ha convocado para esta cita a jugadores de gran experiencia como Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, así como al jugador valenciano Pedro Martínez.

El de Jávea comentó en la rueda de prensa previa al inicio del torneo que considera que es el grupo «más complicado» por la igualdad entre todas las escuadras, por lo que no cree que haya favoritos, si bien se mostró confiado en sus jugadores y en el buen ambiente que hay en estos días de preparación en Valencia, así como en el hecho de contar con el apoyo del público.

Además, recalcó que este año las condiciones de la pista son mejores y que los tenistas se encuentran cómodos en ella, ya que recordó que en la edición de hace dos años era «muy lenta» y la del año pasado «rápida».

Para los entrenamientos, la Real Federación Española de Tenis (RFET) ha convocado al joven Rafa Jódar, deportista de 17 años que la pasada semana conquistó el Abierto de Estados Unidos júnior.

No puede fallar

Tras el fiasco que supuso no superar la Fase de Grupos el pasado año, España no puede fallar en esta edición en la que sí podrá contar con Carlos Alcaraz, ausente en la cita de 2023, en busca de su séptima Davis, un título que no gana desde 2019.

España debutará mañana ante Chequia, mientras que el próximo viernes se enfrentará a Francia y el domingo concluirá su participación frente a Australia.

Junto a Alcaraz, Ferrer deberá decidir entre Roberto Bautista y Pablo Carreño para elegir el 'número dos' de individuales. El veterano jugador castellonense, que ya sabe lo que es ganar la Copa Davis, parte en principio con ventaja respecto al asturiano, que tras superar los problemas físicos que le dejaron prácticamente en blanco el pasado año, lucha por recuperar su mejor versión.

Pedro Martínez completa el equipo nacional junto a Marcel Granollers, un fijo en el dobles a la espera de conocer quién será su pareja de baile de cara a los próximos enfrentamientos.