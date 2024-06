The New Roses sustituye en el Zurbarán Rock a The Warning

Un cambio de última hora ha obligado a modificar el cartel del Festival Zurbarán Rock, previsto para los días 12 y 13 de julio en el parque de San Agustín. Se incorpora a la cita gratuita una de las bandas de hard rock que mayor crecimiento está teniendo en los últimos años: los alemanes The New Roses. «Saltaron a la fama al incorporar su canción Whithout a Trace a la banda sonora de la popular serie Hijos de la Anarquía - Sons of Anarchy y desde entonces han dinamitado los escenarios por toda Europa, estando su trabajo Nothing But Wild, en el top 10 de las listas de venta en Alemania», detallan desde la organización.

El grupo entra por la caía de The Warning, la banda mexicana integrada por las hermanas Villarreal Vélez. «Les ha surgido un compromiso ineludible con su discográfica, incompatible con su paso por Zurbarán Rock Burgos», explica la Asociación Metal Castellae, encargada de la séptima edición del festival.

Con este cambio seguirán participando dieciocho bandas en el encuentro cuyo cabezas de cartel son Ronnie Atkins, Sonata Arctica y O y Crahdiët. Además de la voz de la banda danesa Pretty Maids, el viernes 12 de julio actuarán The New Roses, Lèpoka, Heavy Pettin, Nightmare, Dark Embrance, Hijos de Overon y los burgaleses Cheddar. Y el sábado 13, Sonata Arctica, Crahdiët, Temple Balls, Vhäldemar, Skiltron, Mortsubite, Jenner,Supremacy, Daeria e igualmente cerrando con una banda local, The Fly Army.

Los conciertos comenzarán el viernes a las seis de la tarde y el sábado a las 16:30 hora. En los próximos días se publicarán los horarios exactos de cada banda, precios de productos en barra y, anuncian, «alguna sorpresa más».