La tienda efímera que despega

Les mueve la ilusión, una idea romántica de recuperar una pequeña parte del esplendor y la vida comercial de la calle Mayor e incluso el interés por servir de ejemplo para atraer a nuevos negocios al casco histórico. En agosto de 2020, Gabriela Ortiz y sus personas más cercanas crearon la primera y única tienda efímera de Medina de Pomar. Ella volvía de Madrid tras dos décadas fuera, sus acompañantes en la aventura también decidían volver a Medina y ese verbo encarnaba mejor que ningún otro el deseo de todos ellos de que la arteria principal del casco histórico vuelva a parecerse a lo que fue... Y nació Volver (@volvermerindades), una tienda pop up.

El local que antaño ocupó Modas Josefina en el ecuador de la calle Mayor frente a uno de los pocos cafés que subsisten en ella, el Tres Cantones, comenzó poco a poco su andadura y tras atraer a una veintena de empresas, muchas de las cuales han repetido, esta Navidad estará ocupada todos los fines de semana por primera vez. El boca a boca y la «perseverancia», a juicio de Ortiz, han dado fruto. «En general, quienes ocupan el local se van contentos con las ventas», asegura. Muchos ya tienen reservadas fechas clave con un año de antelación, como la firma de moda de mujer, Clementina, que no falla cada Noche en Blanco en agosto.

Entre los clientes de Volver se cuentan negocios con base en Madrid, Bilbao, Palencia, Barcelona o Las Merindades. Artesanos, anticuarios, negocios de moda femenina, de segunda mano, de textiles estampados, de bolsos o incluso productores de miel han estado tras su luminoso escaparate de forma fugaz. Ortiz opina que esta experiencia de uno, dos o tres días máximo sirve a muchos comerciantes y artesanos para testar hasta donde les podría interesar instalarse en esta parte de la ciudad y abrir una tienda física, de la que muchos carecen, porque venden solo a través de internet. Desde Volver también animan a otros propietarios de locales a que apuesten por tiendas efímeras que podrían revitalizar la calle Mayor, especialmente los fines de semana.

Los pasados días 6 y 7, las jóvenes creadoras de bolsos Ahizpak estuvieron en Volver. Este viernes y sábado regresará Estefanía con su marca Las ideas de Lola y unos adornos navideños que seguro gustarán. El día 20 le llegará el turno a la ropa de segunda mano de una vendedora de Medina de Pomar y el 21 y 22, a Arcos Color de Rosa que tras su cierre el pasado septiembre tratará de liquidar parte de su stock de moda infantil y complementos. El 27 habrá de nuevo artículos de segunda mano y el 28, la cosmética fresca y de suplementación natural de la marca austriaca Ringana. El 4 de enero, el aceite de oliva virgen de Jaén subirá al norte y tendrá espacio en esta tienda efímera que ha reinvertido todos sus ingresos en mejorar el suelo y la iluminación hace pocas semanas.

Yes que los responsables de Volver no quieren ver como decae el casco histórico sin tratar de frenar ese descenso. «Si nos quedamos sin hacer nada, seguro que no va a pasar nada», concluyen.