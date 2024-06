Varios miles de personas han permanecido -o permanecen- más tiempo del necesario en la lista de espera para primeras consultas y/o pruebas diagnósticas en el HUBU porque entre enero y mayo de este año se han perdido 8.305 citas de sendos tipos: quienes estaban convocados no acudieron. La incomparecencia de paciente, con independencia de la causa -que no siempre es responsabilidad del aludido- no solo significa que ese hueco de agenda se desaprovecha, sino que obliga a generar más demora porque hay que volver a darle día y hora.

Este problema no es nuevo ni exclusivo del HUBU, que en los últimos años ha tratado de corregirlo aplicando medidas tales como: avisos previos mediante mensaje por SMS en los servicios con mayor absentismo, llamadas a los pacientes e, incluso, enviando un recordatorio por carta en algunos casos. Todo ello con más de una semana de antelación, que es el tiempo mínimo necesario para poder reorganizar una agenda y cubrir un hueco que se vacía con otro paciente en lista de espera.

De esta manera se ha conseguido paliar algo el engordamiento gratuito de la demora en primeras consultas (40.659 personas pendientes de una visita de este tipo a finales de marzo y 4.115 citas de este tipo 'perdidas' hasta mayo por absentismo), ya que la Consejería de Sanidad afirma que en 2019 se desaprovechaban de esta manera en el HUBU el 7,7% de las primeras consultas externas y, según datos oficiales facilitados a este periódico, en 2024 se ha conseguido reducirlo a un 6%. Así, en las consultas externas ha visto por primera vez a 68.242 personas, pero podrían haber sido 4.115 más si se hubieran aprovechado todos los huecos de agenda disponibles.

La cuestión es bastante similar en los otros cuatro hospitales de Sacyl del tamaño y categoría del HUBU; la pérdida de citas osciló en el 2023 (hasta septiembre, porque del año completo todavía no se facilitan datos) entre el 6% del Clínico de Valladolid y el 13% del también vallisoletano Río Hortega. El complejo asistencial de Burgos y el de Salamanca cerraron con un 8% y el de León, con el 7% de primeras consultas perdidas.

