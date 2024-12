Hace dos años Javier Ulises Illán se puso al frente del Coro Ars Nova y Burgos Baroque Ensemble para interpretar El Mesías, de Händel. Aquel fue un ambicioso proyecto y dos años después afrontan algo todavía superior. «Lo que no hemos querido hacer en ningún caso es clonar lo que ya se hizo. Ahora hay más intérpretes especializados en la orquesta y sobre todo hay una renovación de caras absoluta y total respecto a los cantantes, con cuatro solistas geniales. Además la estructura del acto también va a ser diferente para que sea más accesible», resume el director del grupo Nereydas.

En lugar de las dos horas que dura la obra que durante años se interpretó con carácter benéfico, El Mesías que organiza Promecal para el 3 de enero se reduce a 90 minutos y cuenta con un descanso: «Con nuestra selección hacemos una versión atractiva, fresca y activa. A mí, personalmente es la que gustaría escuchar si acudo por primera vez», añade mientras señala que el Aleluya, la pieza que para muchos justifica todo el concierto, sonará en la segunda parte.

Con sesenta músicos en el escenario del Fórum (cuarenta voces y veinte intérpretes), El Mesías sonará en versión original, con la sonoridad del pasado y los instrumentos de la época, que es lo que suele hacer Burgos Baroque Ensemble, una formación «que va creciendo y subiendo de nivel».

«La pieza es tan popular que, por ejemplo Mozart, en el mismo siglo XVIII, hizo su propia versión con una nueva orquestación. Por lo que no siempre se escucha El Mesías con la versión original de Händel, y menos si no se hace con oboes o trompetas barrocas». «Lo que ofrecemos -continúa- es una versión emocional del pasado para vivir ese sabor original de la música del siglo XVIII. Y bueno, por qué no decirlo también, con ese sabor navideño que tiene El Mesías», una obra que para muchos significa la banda sonora de las fiestas.

Otro aliciente, decíamos, son los solistas, como la soprano rumana Alexandra Tarniceru, una voz «carnosa, con mucha proyección, muy elegante, y sobre todo impecable en la dicción del texto»; la mezzo-soprano gallega Andrea Rey, que integra el Coro de la Comunidad de Madrid y participa en El Carrusel del Teatro Real; o el bajo Víctor Cruz, que participa en el Coro Nacional de España.

El concierto de El Mesías lo organiza Promecal con el apoyo de la Sociedad Filarmónica y el Ayuntamiento y la intención de que se convierta en una tradición que permita celebrar la Navidad con música.