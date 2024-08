Solo un 4% de los MIR que se especializan en Burgos abandonan

Tanto el HUBU como los centros de salud de las tres grandes poblaciones de la provincia tienen unidades docentes de calidad, como evidencia que el 96% de los médicos que eligen plaza en Burgos para hacer el MIR terminen la especialización en el mismo lugar en el que la empezaron. Así se constata en las cifras oficiales del Ministerio y de la Consejería de Sanidad, con las que se puede comprobar que desde septiembre del 2020 -el primer año de pandemia- Burgos ha adjudicado 379 plazas de formación sanitaria especializada y, de estas, solo 15 han quedado vacantes por abandono del titular.

Sí llama la atención que casi la mitad de las renuncias (7) se han producido en la convocatoria de este año; es decir, que son médicos que empezaron la formación MIR el pasado mayo y ya la han dejado: cinco en Atención Primaria y dos en el HUBU (según información de este periódico). De hecho, el último abandono se produjo hace apenas unos días, al constatarse que el residente que había elegido la plaza de Alergología en el hospital agotaba la prórroga sin incorporarse al puesto y sin pedir nuevo aplazamiento. Y otros seis lo hicieron el curso anterior; esto es, a partir de mayo del 2023.

La formación sanitaria especializada es el proceso administrativo que abre las puertas al ejercicio como experto en la sanidad española. Comienza en enero, con los exámenes relativos a cada área: MIR para médicos, EIR para enfermeros, FIR para farmacéuticos, PIR para psicólogos, BIR para biólogos... El cronograma y el planteamiento es el mismo en todos los casos; es decir, los graduados que aprueban el examen en enero eligen plaza en primavera en función de su puntuación. Los números más bajos (mejor nota) son los primeros en escoger y, por tanto, optan a los puestos y a los centros sanitarios más demandados. El HUBU es uno de ellos, ya que es referencia para todo el país en Cirugía Plástica (en concreto, en 'mano catastrófica') y todos los años agota su oferta de plazas MIR en esta especialidad (2) el primer día de elección. En esta última convocatoria también Traumatología atrajo a uno de los 500 médicos con mejor puntuación en el examen en el primer día de elección.

La segunda plaza MIR que oferta el HUBUen esta especialidad, con tanta lista de espera y necesidad de profesionales en toda España, se cubrió en los siguientes días, como las otras 51 disponibles en el hospital, que siempre agota cupo. Esta cifra no solo incluye los puestos para graduados en Medicina (46), también para los de Farmacia (3), Psicología (2) y Biología (1). Esta información se ha basado en las cifras globales de formación sanitaria especializada para Burgos -salvo las relativas a Enfermería- y no solo a las de Medicina porque la información oficial disponible sobre «número de residentes licenciados en atención hospitalaria» no especifica categorías y, por tanto, tampoco se hace en este texto. Farmacéuticos, psicólogos y biólogos son residentes del HUBU, al igual que los médicos. Y, a partir del 2025, también formará a radiofísicos (ver información adjunta).

Las razones por las que un graduado o licenciado abandona una plaza son diversas, como se observa en las renuncias de este año. Los cinco facultativos que dejaron vacante la plaza en un centro de salud (al menos, cinco que le consten a este periódico) lo hicieron un mes después de empezar la formación como médico interno residente (MIR). Es decir, después de probar la experiencia.

A la Atención Primaria le cuesta adjudicar todas sus plazas (este año, de hecho, agotó 20 de las 41 disponibles) y no solo en Burgos, es algo generalizado aunque es indudable que en Castilla y León es algo más acusado que en otras Comunidades. La especialidad ha perdido atractivo y, de hecho, el Ministerio de Sanidad lanzó una 'repesca' de plazas para que facultativos que no habían elegido en el plazo oficial tuvieran una segunda oportunidad en el extraordinario. Pero, se ha visto en Burgos, personas que quizá no eligieron muy convencidas lo dejan al cabo de un tiempo; seguramente, para repetir el examen y tratar de elegir otra especialidad en la convocatoria del 2025. Y el año pasado ocurrió otro tanto, ya que, según información oficial, también hubo 5 renuncias en Atención Primaria.

Fidelización. Otra cosa es lo sucedido en el HUBU, donde los dos médicos que han abandonado la residencia lo han hecho antes de empezar. Uno tenía que haberse incorporado a Medicina Intensiva (UCI) y, el segundo, a Alergología. En sendos casos se trata de facultativos con origen en países extracomunitarios con convenio de «cooperación cultural» firmado con el Estado español para poder presentarse al examen MIR, pero con obligación de tramitar y obtener después de la adjudicación de plaza un permiso de residencia y trabajo. Cinco MIR del HUBU tuvieron dificultades con esta última fase administrativa, por lo que tuvieron que pedir una prórroga (en algún caso, dos) para resolverlo e incorporarse. Al final, tres de estos profesionales regularizaron su situación sin problema y otros dos, con independencia del papeleo, optaron por no presentarse.

En cualquier caso, las cifras oficiales indican que los centros sanitarios de la provincia sí tienen potencial y atractivo para formar y retener al personal durante los años de especialización. Otro tema es lo que sucede una vez que acaban y pueden ejercer como especialistas, ya que lo habitual es que se marchen de la provincia. Y de ahí que la falta de personal sea uno de los grandes problemas de la sanidad en Burgos, sino el mayor.

Así que el gran reto es fidelizar a esas personas en las que la Consejería de Sanidad invierte muchos recursos durante años, para que luego ejerzan en la provincia y contribuyan a paliar la falta de relevo generacional.