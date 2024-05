El futuro brillante del hockey en Aranda de Duero

Pionero y valiente, Jorge Collantes apostó por el hockey línea como su gran proyecto de vida. Sin medios, ni apenas apoyos externos, lo confió todo a su pasionalidad, tiempo, trabajo y el respaldo de su familia. Y aunque tuvo que ser poco a poco, el proyecto del Hockey Línea Aranda ha conseguido crear un espejo en el que mirarse. La cantera funciona como viento en popa en todas sus categorías, y el primer masculino ha logrado el ascenso a la Liga Élite, máxima categoría nacional.

Hablar de Jorge Collantes es sinónimo de muchos cargos con el denominador común del amor por lo suyo. Presidente del club, entrenador del primer equipo, e incluso tutor legal gracias a la informalmente denominada 'Beca Collantes'. Su corazón va más allá de lo deportivo y de la propia pista, prestando así su propio hogar como sitio de residencia para jóvenes promesas de toda España, que buscan compatibilizar el hockey y los estudios. "Nos permite traer jugadores con un compromiso 100%, y en cuanto llevan uno o dos años conmigo, empiezan a despuntar. En lo personal, intento ayudarles a madurar y tengo la suerte que me escuchen".

Tras años trabajando en silencio, hace apenas un mes llegó uno de esos momentos en los que uno se logra dar cuenta de lo conseguido. Tras dos años en Liga Oro, los Erizos Rudos, equipo al que dirige, lograron un ascenso inmaculado tras arrasar en competición doméstica. "Ha sido clave tener una plantilla amplia y con competitividad sana. Si alguien falla, sabe que otro va a ocupar su lugar para bien", explica Collantes, que además atribuye a la "motivación" como su directriz principal en este hito.

El título liguero trajo algo más que una copa y un ascenso en lo personal para Collantes, que no pudo evitar acordarse de sus padres tras la alegría. "Siempre me han apoyado y quería dedicarles esto para que vieran que todo su apoyo no ha sido en vano".

En lo que a futuro más próximo se refiere, Collantes espera que la implicación de instituciones y empresas permita estar a la altura de la Liga Élite. Consciente de la dificultad de la división y la extensa profesionalización, asegura que "lo difícil no es llegar, sino mantenerse", y hace un llamamiento a más apoyos en este deporte. "Con menos dinero, posiblemente consigas una repercusión mayor que en otros deportes", apostilla.

Y aunque este gran reto se presenta como uno de los grandes escalones a nivel histórico para el club, el también presidente no se olvida de la cantera, "la razón de ser" y prioridad de la institución. Prueba de ello, lo dan los resultados con una buena parte de sus equipos base asomando la cabeza en el Campeonato de España.