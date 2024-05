Feijóo apela a los "engañados" por Sánchez para ganar el 9J

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este jueves un llamamiento al electorado español a responder en las urnas el próximo 9 de junio a un PSOE que considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el puto amo".

Las Fuentes de Montjuïc de Barcelona han sido escenario del mitin de inicio de la campaña del PP para las elecciones europeas, con la participación de la cabeza de lista de los populares a la Eurocámara, Dolors Montserrat, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el jefe de filas del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera.

Feijóo se ha centrado en arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez, porque tiene a España "parada" y "solo ha movido la amnistía" para poder seguir gobernando con apoyo de JxCat y ERC.

Este Gobierno, ha dicho Feijóo, "solo tiene una función: servir al amo", y, de hecho, hay ministros que llaman al presidente del Gobierno "el puto amo", ha añadido.

"Aquí nadie es amo de nadie, y menos un servidor público", ha replicado el presidente del PP, que ha recriminado a Sánchez que "considere que las instituciones del Estado son suyas" y quiera que los periodistas escriban "al dictado, como pasaba con la dictadura".

Según el líder del PP, "hay ministros que no le han sacado el precinto a la cartera del Ministerio" y otros "solo sabemos que existen por sus constantes salidas de tono".

"Es un Gobierno de relleno para que nadie le haga sombra al amo. No deben insultar a nadie, no deben meterse con nadie, no hay que romper relaciones diplomáticas por insultar a un dirigente de un país que después te responde", ha afirmado, refiriéndose así a la crisis diplomática con el presidente argentino, Javier Milei.

Frente a un Gobierno que convierte su día a día en una "sucesión de espectáculos de entretenimiento, porque es más fácil montar un 'show' que cuadrar las cuentas", Feijóo ha remarcado que existe "una alternativa donde no hay ningún amo".

"Si te sientes engañado por tu Gobierno, tu voto es la respuesta. Si te sientes desatendido por las preocupaciones a las que el Gobierno no responde, tu voto es la respuesta. Si crees que España no se puede vender por siete votos, tu voto es la respuesta. Si estás cansada con tanto numerito, tu voto es la respuesta. Si crees que Pedro Sánchez es el Estado y considera que su esposa es una alta institución del Estado, también tu voto es la respuesta", ha dicho.

Feijóo ha apostado por un país de "ciudadanos libres e iguales, vivan donde vivan", y ha vuelto a cargar contra una ley de amnistía que "humilla a los catalanes a los que han arrinconado todos estos años" y que es una "reinterpretación torticera de la Constitución en beneficio de aquellos que incumplen la Constitución".

También ha hecho una mención a la política catalana, para destacar el crecimiento del PP de Cataluña: "Somos el centro derecha reformista de Cataluña".

Y ha reprochado al socialista Salvador Illa que reivindique su derecho a ser investido presidente de la Generalitat tras haber obtenido "el 28% de los votos" en las elecciones catalanas, cuando "el PP sacó el 33% de los votos" en las generales del año pasado y Sánchez articuló una mayoría alternativa para gobernar.