El año que viene no hay Olimpiadas, pero sí un novedoso Mundial de Clubes de fútbol y cientos de eventos deportivos, películas y documentales que hoy no pueden visionar todos los burgaleses, pues depende de dónde vivan y qué cadena los retransmita, tienen que apagar la tele. Quintanamanvirgo, Villaquirán de la Puebla, Cubillo del Butrón, Pesquera de Ebro, Cortiguera, San Felices del Rudrón, Río Quintanilla, Cueva de Juarros, Quintanilla de las Carretas, Fresneda de la Sierra, Villandiego, Silanes, Peñahorada, Avellanosa de Muñó, Villanueva de Puerta, Tablada del Rudrón y Puentedura podrán disfrutar el próximo verano de todos esos canales de televisión que ahora no ven y sus vecinos sí.

Estas 17 localidades han sido incluidas en la cuarta fase del plan diseñado por la Diputación de Burgos para dar servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) con la creación de infraestructuras de telecomunicaciones y la mejora de las ya existentes, en algunos casos instaladas por los propios ayuntamientos. Será también la última, ya que con este contrato, que sale a licitación por 466.000 euros, se considera que «la provincia ya queda bastante bien atendida», explica el responsable del área, Arturo Pascual.

Se dará así por cerrado el Plan Director de Telecomunicaciones para el Desarrollo de la Sociedad Digital en la Provincia, redactado en 2021 y que ha conllevado una inversión superior a los 2 millones de euros. No descarta, no obstante, «actuaciones puntuales» que se puedan acometer en el caso de que se vea justificada la demanda en los próximos años.

Como ya explicó durante la visita, a primeros de año, al nuevo centro receptor de Olmillos de Sasamón, «el 100% es imposible, porque hay poblaciones con pocos vecinos y condiciones geográficas donde será difícil llegar», aunque con la ejecución de esta cuarta fase confían en superar ampliamente el 90% de la cobertura en el territorio provincial. El adjudicatario tendrá 6 meses para concluir los trabajos, que en este caso no se han dividido en lotes para evitar que alguno de ellos quede desierto, como ocurrió en la fase anterior con gran parte de las localidades que integran esta licitación.

La UTE Retevisión Castowers ha resultado la adjudicataria de todas las licitaciones anteriores.

El contrato incluye un mantenimiento proactivo, correctivo y preventivo, labores de las que se deberá tener al día a la administración con informes periódicos, durante al menos 3 años, puesto que la ampliación de este plazo otorga hasta 15 puntos en el concurso. En caso de corte o deficiencia de la calidad de las emisiones o equipamiento, y una vez detectado el problema, bien por el sistema de incidencias o por aviso de Diputación de Burgos, o de un tercero, habrá que proceder a su resolución con la mayor celeridad posible, con el fin de cumplir satisfactoriamente con los índices de disponibilidad del servicio, establecido en 72 horas.

En Quintanamanvirgo se instalará un nuevo repetidor, en una ubicación estratégica para cobertura TDT y otros servicios, próximo al depósito de agua; mientras que en Villaquirán de la Puebla se va a poner en funcionamiento el existente, ahora fuera de uso. En Cubillo del Butrón se mejorará la infraestructura de telecomunicaciones municipal existente para dar servicio también a las localidades de Pesquera de Ebro, Cortiguera y sus alrededores.

En el resto de las localidades, la actuación consistirá en suministrar el equipamiento, cableado, sistema de sincronización GPS y elementos auxiliares para conseguir adaptar los repetidores actuales al siglo XXI.