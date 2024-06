El PSOE de Castilla y León invitó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a "ponerse a trabajar" para solucionar los problemas de atención sanitaria en la Comunidad, especialmente, en el mundo rural, que verá incrementada su población en los meses estivales.

"En Castilla y León tenemos consultorios locales cerrados, enormes listas de espera, suspensión de servicios por falta de profesionales, falta de especialistas en medicina familiar y suspensión de consultas y se avecina el verano. Y hay que garantizar en los 2.248 municipios la asistencia sanitaria. La población de nuestra tierra se multiplica con visitantes, veraneantes y emigrantes retornados", advirtió la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez.

"Por tanto, en lugar de estar, como está Mañueco -único responsable de la situación sanitaria- y su consejero, lloriqueando de continuo, tienen que ponerse a trabajar. El Gobierno de España no deja de mandar financiación, también, para un plan para la Atención Primaria, de casi 40 millones de euros entre infraestructuras y atención", añadió.

En este contexto, Ana Sánchez consideró que "no es de recibo" que la población de personas mayores en el mundo rural "vea mermada" la calidad asistencial. "La sanidad no es una cuestión de horarios. Dar cobertura no es una cuestión de excusas. Las competencias exclusivas son de la Junta de Castilla y León. Ha llegado el momento de que el consejero tertuliano se ponga a abordar los problemas", ironizó.

"Ante los recortes, el deterioro, la pésima política de recursos, no ponen incentivos para que los médicos se queden en nuestra comunidad autónoma. Ante la falta de diálogo de la que se quejan los profesionales, las asociaciones de pacientes, los agentes sociales, los grupos parlamentarios, no caben más excusas. No puede ser que continúen con esta política de fracaso", criticó, además de calificar de "sainete impresentable e inadmisible" que el consejero de Sanidad "actúe como un tertuliano, avanzando que este verano va a haber muchos problemas" en la sanidad.

PNL a Pleno

La secretaria de Organización del PSCyL hizo estas declaraciones en el centro de salud 'Santa Elena', en la capital zamorana. "Como tienen suficientemente demostrado que no gestionan bien la situación de la prestación del servicio, hemos decidido presentar una proposición no de ley en el pleno de mañana para que tengan ideas encima de la mesa", anunció.

"La situación de la sanidad, de la falta de recursos de médicos y el cierre de los consultorios no es una plaga bíblica, sino consecuencia directa de muchos años de gestión de competencias exclusivas del Partido Popular en la Junta de Castilla y León", sentenció.

En este sentido, recalcó que, en el periodo 2010-2020, "los recortes en materia sanitaria ascendieron a 4.000 millones de euros, de los que 2.561 millones corresponden a recortes y 1.441 millones de euros recortados en inversiones" y apostilló: "Sin salir de Zamora, en el último concurso de traslados tenemos 17 médicos menos, un pediatra menos, oftalmólogos, dermatólogos, neumólogos, anestesistas, médicos de familia... ¿Dónde está el dinero? Sabemos que buena parte de él va a conciertos con la sanidad privada o a los sobrecostes del Hospital de Burgos".